Voto de confianza. El presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, recibió ayer y firmó de recibido un amparo en el que los policías jubilados le solicitan al Ayuntamiento que se haga cargo de proporcionarles servicios médicos y medicamentos, a lo que el primer edil aclaró que iba a firmar dando el voto de confianza a los exagentes y esperando que no hicieran un mal uso de dicho documento, pues como les explicó, no tenía programada la reunión con ellos y cuando llegaron a su oficina se encontraba de salida rumbo a la capital del estado, por lo que debido a la premura, firmó sin antes haber leído el amparo, para poder ir a darle cumplimiento a su agenda. Hoy se reunirán de nuevo y abordarán el tema para ver si llegan a algún acuerdo, porque ni la propuesta de pagar el 50 por ciento cada parte ni la del 40 por ciento que ofrecía la Comuna han sido aceptadas.

Hay que estar enterados. Todavía no se ha definido quién estará finalmente a la cabeza del Patronato de Cruz Roja Delegación Guamúchil, y al respecto el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, señala que la situación por la que atraviesa la benemérita institución viene de tiempo atrás y él se considera un cómplice de lo que ha ocurrido, esto al no haber levantado la voz lo suficiente para buscar un cambio. Hay que recordar que el edil ha abordado el tema anteriormente cuando se han presentado dificultades, principalmente financieras, y ha llamado a la sociedad a no dejar caer a la Cruz Roja, y afirma que aunque esta sea un organismo independiente al Ayuntamiento, sí tienen injerencia desde el momento en que la Comuna brinda su apoyo económico. Según comentarios de Galindo Inzunza, actualmente le ha tocado a la Cruz Roja ser el patito feo, papel que ya jugó hace tiempo el Cuerpo de Bomberos, a lo que lograron sobreponerse, mientras que la benemérita ha ido en picada todos estos años.

Aprovechando el esfuerzo. Esta semana se han realizado trabajos de reencarpetado en calles del fraccionamiento Prado Bonito, en Guamúchil, motivo por el que el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, le hizo la observación al alcalde Armando Camacho Aguilar a que no se esperen hasta que comience la temporada de lluvias para llevar a cabo trabajos de bacheo en lo que respecta al bulevar del fraccionamiento Las Garzas, el cual es un tramo corto pero que generalmente es reparado en esa época del año y, por lo tanto, los trabajos no sirven y rápidamente vuelve a estar en malas condiciones. El tema lo pone sobre la mesa el regidor aprovechando que ya están con trabajos de este tipo en otros sectores de la ciudad y en Las Garzas desde hace tiempo se requiere un trabajo en forma en lugar de un ‘mejoralito’.

Se dio la oportunidad. Las recientes contrataciones en el Cuerpo de Bomberos de Angostura desataron la inconformidad de un elemento, quien señalara que él contaba con más tiempo de estar en la corporación como voluntario, lo cual ha sido desmentido por el comandante José Humberto Romo Valenzuela, quien aclaró que se le dio la oportunidad a elementos que tenían la experiencia necesaria y accedieron a laborar ahí. La corporación había tenido problemas desde hace meses debido a la falta de personal, lo cual se acentuaba principalmente al momento de atender un servicio, pero desafortunadamente no se puede contar con todo el personal que se desea y al parecer se tuvo que hacer una selección, al parecer difícil para los mandos de la corporación, pues había varios elementos que merecían la oportunidad.