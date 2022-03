audima

Cero y van dos. Enfermeros y enfermeras del estado de Sinaloa, cansados de no tener la atención merecida de parte del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, cayeron en la necesidad de realizar un nuevo paro de labores y, por segunda ocasión en lo que va del año, se han manifestado cansados de no recibir un salario justo ni bases federales y, por el contrario, realizan labores que requieren de una gran participación y esfuerzo, en áreas de especialidad y recibiendo un pago de auxiliar. Después de un mes que se realizó la primera huelga, el personal de enfermería se vio en la necesidad de realizar una más, esto porque el secretario de Salud no ha dado una solución ni se ha preocupado por conocer la realidad del problema o, por lo menos, esto es lo que dicen los afectados, que ya no saben cómo lograr captar la atención del dirigente estatal y no lograr su objetivo, por lo que se pondrían únicamente a realizar trabajos que van acorde a su sueldo, que sería solo tomar signos, acomodar camas y actividades similares, por lo tanto, si dentro de una semana no reciben respuesta, casi se detendrían los Hospitales Integrales y Generales de Sinaloa.

Propensos a multas. Hace un mes y medio que venció oficialmente el plazo para pagar los permisos de siembra del ciclo otoño-invierno en la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), por lo que se dio una prórroga para que los productores que faltaran pudieran ponerse al corriente, sin embargo, el líder de dicho organismo, Carlos Beltrán Astorga, señala que aun así, faltan todavía más de 4 mil hectáreas por cubrir, pero las cosas no van a quedar tranquilas al no registrarse el pago, pues quienes no cumplan con el mismo, estarán expuestos a recibir una multa el próximo ciclo agrícola. A pesar de las facilidades, el cumplimiento de este trámite no ha avanzado mucho, pues de 6 mil hectáreas en rezago que había el mes pasado, solamente se pagaron 2 mil, pero las consecuencias ya se verán en el próximo ciclo.

Manos a la obra. Debido a los constantes accidentes viales que se han registrado en la ciudad de Guamúchil, de los cuales algunos han cobrado vidas humanas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) ha puesto manos a la obra y traerá de vuelta la aplicación del alcoholímetro, operativo que hacía tiempo no se implementaba, por lo que este será aplicado los fines de semana en puntos estratégicos para detectar a quienes conduzcan en estado inconveniente, pero además, según señaló el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza Morales, esto será complementado con un trabajo de conscientización en los automovilistas, pues si de algo se carece en la ciudad es de educación vial, ya que muchos solamente ven los señalamientos y semáforos pero no los respetan, incluso en zonas demasiado transitadas, y como se pudo constatar este fin de semana, el alcohol y la velocidad están afectando en el tema de la seguridad vial en la ciudad.

En busca de nueva tarifa. Hace tres años que los transportistas de carga no registran un aumento en su tarifa, por lo que es un objetivo que buscarán para este ciclo agrícola, expresaba recientemente el secretario general de la Alianza de Camioneros de Carga en la región del Évora, Miguel Alberto Angulo, y aunque no se sabe cuánto podría subir, es algo que ya les hace falta; además de que buscan erradicar problemáticas como las malas logísticas de los acopiadores, motivo por el que los camiones se convierten prácticamente en bodegas, generando pérdidas a los transportistas, eso sin contar que también tienen que enfrentarse al transporte ‘pirata’.