audima

Uno más a la lista. Luego de varios meses que se concluyeran los trabajos de construcción de algunas sucursales del Banco del Bienestar en la región del Évora, como las ubicadas en las cabeceras de Mocorito y Angostura, por mencionar algunas, así como en unas comunidades, actualmente se encuentra en proceso de edificación la que estará ubicada en la localidad de Tamazula II, en el municipio de Salvador Alvarado, ubicación estratégica, al ser la sindicatura más grande del municipio. Pero en este tema, a pesar que se diga que estará concluida en un par de meses, queda la duda de cuándo empezará a operar, ya que las que están terminadas se han convertido en una especie de ‘elefantes blancos’, al no entrar en funciones, por lo que una nueva, por ahora, no dice mucho de traer alguna ventaja a la ciudadanía.

El famoso. Fue tal el revuelo que causó el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, con sus comentarios referente a la legalización del aborto en el estado, que ya se hizo famoso a nivel nacional, pues en diversos programas se ha mencionado lo sucedido, pero no como algo bueno, sino que la crítica no ha sido buena para el edil alvaradense, ya que los conductores han hecho mofa de lo expuesto por él al hacer la comparación del embarazo con ir al baño, pues en su declaración de aquel día mencionó que “si te gusta comer, vas a ir al baño”, y es que a pesar de las disculpas públicas, la postura de diversos funcionarios, líderes y organismos, no es precisamente de halagos hacia él.

Más vale prevenir. Como ya lo había señalado hace tiempo el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, la sequía en el municipio serrano estaba prevista para que comenzara con unos meses de anticipación respecto a las fechas comunes, y a raíz de esto, la paramunicipal se ha estado preparando para que, como dice el dicho, ‘no los agarre atrás de la puerta’, y para ello ya se ha iniciado el mantenimiento en plantas potabilizadoras y el abasto de agua en pipas, pues con las dos unidades que se tienen no sería posible mantener cubierto todo el municipio. Al parecer ya han aprendido de las temporadas anteriores y buscan que la sequía no se ensañe tanto cuando llegue lo más fuerte.

No han podido con los basurones. En la pasada Administración municipal Angostura fue el primer municipio en todo el estado de Sinaloa en contar formalmente con una Policía Ambiental, con la que se buscaba principalmente disminuir los focos de contaminación de todo tipo, pero sobre todo erradicar los basurones clandestinos en la greografía angosturense, tema en el que al parecer todavía falta mucho por hacer, pues en algunas zonas, a orillas de caminos de terracería principalmente, hay quienes continúan dejando sus desechos sin importar los daños que provocan, y ni qué decir del tiradero ubicado en la zona de la curva del canalero, por la carretera Guamúchil-Angostura, donde en lugar de disminuir el problema, cada vez es más común ver vehículos particulares tirando montones de basura de todo tipo.