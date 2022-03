audima

De tiempo completo. El reclamo por la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo se ha convertido en un clamor a nivel nacional, y en el estado de Sinaloa no ha sido la excepción, por lo que el secretario general del SNTE Sección 53, Ricardo Madrid Uriarte, ha manifestado su postura de desacuerdo con esta decisión. Al respecto han tomado cartas en el asunto y mediante un oficio lo han hecho saber al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para pedir que no desaparezca este programa y que el Estado pueda buscar cómo enfocar los recursos propios a este fin. Esta postura se ha generalizado no solo entre líderes del magisterio, sino también entre padres de familia, quienes al final son los más afectados, pues era un beneficio para sus hijos. Ahora, la decisión está solo en manos de las autoridades.

Están en la mira. Ante la difícil situación que se avizora en cuanto a la falta de agua en el municipio alvaradense, el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Enrique Román Cruz Gastélum, ha lanzado el llamado a cuidar el agua, pues se estarán aplicando multas de hasta 5 mil pesos a quien sea sorprendido haciendo un mal uso de esta, pero además, ha indicado que ya se tienen identificadas algunas personas que derrochan agua con acciones que no deben hacerse, por lo que tal parece que pronto se podrían aplicar las primeras sanciones, y es que a estas alturas ya se ha adelantado la época de estiaje y las cosas podrían complicarse en los meses de abril y mayo.

Los preparativos. A un año de que se cumpla el centenario de la afamada carrera de los caballos El Alazán y El Rosillo en la comunidad de San Benito, Mocorito, las autoridades ya se encuentran planeando lo que será el festejo de este suceso que ha trascendido fronteras, y para ello comenzaron por una reunión en la que estuvieron presentes la alcaldesa, María Elizalde Ruelas; así como el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya; además de importantes funcionarios como el director del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa; el director de Confíe, Carlos Karam Quiñones, quien además es originario del poblado; el escritor Gilberto López Alanís; y el titular del INAH, Servando Rojo. Ante tal reunión, todo indica que el próximo año, el 19 de marzo, en San Benito se va a echar la casa por la ventana para conmemorar el centenario de la carrera, y con tanto tiempo para prepararse, qué podría salir mal.

Ahí anduvo. Y con la visita del gobernador Rubén Rocha Moya a la comunidad de El Progreso, Mocorito, quien no podía faltar y hacer notar su presencia es el ex diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, pues mientras se encontraba en el evento no desaprovechó la oportunidad para tomarse la foto del recuerdo con el mandatario estatal. Al parecer no se le ha hecho lo del “rescate” que le solicitó al gobernador y busca cada oportunidad para hacerse notar, aunque hasta ahora no le hayan dado un espacio en la nómina del Gobierno del Estado ni en la de algún Ayuntamiento de la región.