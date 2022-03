audima

A ver si ahora sí. Escasos recursos son los que se destinan al sector agrícola del estado de Sinaloa, aunque es una de las actividades primarias locales, estatales y hasta nacionales. Sin embargo, pese a las constantes dificultades que enfrentan los productores agrícolas de la región, hasta el momento no se ha realizado la entrega de un apoyo que venga a mitigar la crisis agrícola por la escasez de agua y el alza de precios en insumos. Es por ello que Raúl Inzunza, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Salvador Alvarado, expresó que siguen gestionando un apoyo económico de mil 250 pesos por tonelada para los productores agrícolas, que desde hace más de tres años que no se les brinda, a pesar de la situación crítica que se vivió en el campo el año anterior y la crisis de agua que hoy es motivo de angustia para muchos productores. A ver si este año se les hace la ayuda que por mucho tiempo han estado esperando.

De lucha. Duda no cabe que José Luis Giusti es un hombre dedicado a la labor y al servicio social, y que al recibir la oportunidad de tomar la presidencia del Patronato de Cruz Roja Guamúchil lo hace consciente que no habrá de buscar culpables ni responsables, pero sí que habrá de sumar acciones y trabajo que encamine a una institución que tiene años estancada. José Luis Giusti toma hoy las riendas de la Cruz Roja Guamúchil, sabe y conoce los caminos que se deben tomar, y lo único que se espera es que el camino no se le permita caminar solo, sino con el respaldo de la autoridad municipal, que encabeza Armando Camacho Aguilar, quien está entregando una institución que a la primera no se la dejará sola, sino que le buscará todos los cómos para poderla sacar adelante y del hoyo financiero, que es lo que más preocupa.

De madrugada. Jesús Alfredo “El Facilito” Gaxiola Camacho no ha perdido la fe ni la devoción de recordar cada 23 de marzo al excandidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera asesinado en Lomas Taurinas. Junto a su familia y desde muy temprano acude al busto instalado en una de las principales arterias viales de la ciudad de Guamúchil, llega para colocar la ofrenda floral y brindar una guardia de honor al hombre que le ha brindado los ideales que conforman el desarrollo de su vida política. Su llegada al busto de Colosio ha sido antes de los priistas, quienes tras retomar esta acción de colocar ofrenda y montar guardia de honor, que hace algunos años ya no se hacía, “El Facilito” se ha tenido que mover unos minutos antes.

Como ejemplo. A raíz de una reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde se obliga a los sindicatos a adaptarse a la tecnología y cambiar la documentación con el fin de empezar a legitimar los contratos colectivos, y se empiezan a realizar en los centros de conciliación de manera legítima, Florencio Villa, Gallardo líder de la Federación de Trabajadores de la región del Évora, asegura que los municipios del Évora y sus sindicatos han sido prueba de ejemplo en la aplicación de esta tecnología, debido a que ya se tiene un 90 % de avance de los solicitados, aun cuando la fecha límite es hasta el año que viene.