Manifestación. En últimas fechas las manifestaciones de trabajadores y extrabajadores de distintos organismos han estado a la orden del día, y ayer se dio el caso con jubilados de Pemex, quienes se sienten desprotegidos y abandonados, pues aseguran que la supervisora médico de Topolobampo, Noemí Acosta Castro, no les ha dado la atención adecuada. El personal jubilado afirma que desde el pasado mes de enero carecen de servicios médicos y la responsable de renovar los contratos con las instituciones de salud para ello no lo ha hecho, en este caso, la supervisora. Ayer se dieron cita para exponerle la situación y pedir que se les renueve el contrato, pero la molestia se reflejó entre los manifestantes, pues señalaron que no llegó, lo que según comentaron, les dio a entender que no le importa lo que suceda con ellos en este tema, y lo más alarmante que señalaron fue que ya hubo dos decesos de compañeros por falta de servicios médicos.

Nueva cabeza. Poco más de un mes pasó desde que el anterior presidente del Patronato de Cruz Roja Delegación Guamúchil, Melquiades Camacho, renunciara al cargo al asegurar que no había condiciones para trabajar, y entrara en su lugar José Luis Giusti, quien llega con gran entusiasmo y ganas de trabajar para levantar a la benemérita institución, mientras que el delegado estatal, Carlos Bloch, aseguró que se trabajará de la mano con las autoridades municipales, lo cual fue reiterado por el alcalde Armando Camacho, y es que desde la Comuna se ha apoyado a la institución dadas las condiciones financieras que ha atravesado en los últimos años, por lo que se prevé que se pueda sacarla del bache con un esfuerzo conjunto.

Manos a la obra. Para el periodo vacacional de Semana Santa será necesario prestar especial atención en el tema de los caminos a los centros recreativos, y al parecer la diputada local del Distrito 10 y presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso del estado, Luz Verónica Avilés Rochín, es consciente que habrá sitios que recibirán seguramente una cantidad elevada de visitantes, como lo son Surutato, en Badiraguato, y el Pueblo Mágico de Mocorito, por lo que señaló que, en el caso de Surutato, hay puntos de la carretera que requieren atención y algún trabajo de rehabilitación para brindar seguridad a los automovilistas, mientras que en Mocorito, no hay que olvidar las condiciones en que se encuentra la carretera, al menos en el acceso al pueblo, por lo que la gestión de la diputada ha involucrado al secretario de Obras Públicas del Gobierno del estado, pues ya faltan unas cuantas semanas para las vacaciones.

Siguen los accidentes. Es evidente la gran cantidad de accidentes que se han suscitado durante el mes de marzo en la ciudad de Guamúchil y sus alrededores, mismos que a pesar de los llamados a la conciencia no cesan, y la ironía de este asunto es que esta semana, justo mientras se brindaba una charla sobre el tema hace un par de días para llamar a los jóvenes a manejar con precaución, en la ciudad se registraba un accidente en el bulevar Rosales. Sí es verdad que las charlas y llamados a la prevención pueden sembrar la semilla entre los ciudadanos, especialmente en los jóvenes, pero la realidad es que harán falta acciones más contundentes para lograr disminuir la problemática que se ha vuelto el pan de cada día para los guamuchilenses.