No es recíproco. En la mayoría de las Juntas de Agua Potable existe la queja que la sociedad no cumple con sus respectivos pagos de los recibos de cada mes y, por lo tanto, exigen que cumplan con su deber de pagar puntualmente por el servicio. Desde luego que esto es responsabilidad de cada persona, y por ello deben cumplir con sus pagos para continuar con este servicio, sin embargo, según el ambientalista Joel Retamoza, la sociedad se limita en usar el líquido que recibe como agua potable, puesto que no cree tener la certeza de poder consumirla sin ningún riesgo, y es por esto que un porcentaje considerable de la población se refugia en comprar agua embotellada purificada para mayor seguridad, lo que implica un gasto extra. Por lo tanto, así como las Juntas de Agua exigen responsabilidad de parte de la sociedad, sería importante que también entregaran un servicio de calidad, que garantice la seguridad de las personas y puedan consumir este líquido sin ningún problema.

Llegó el día. Salvador Alvarado es el único municipio en la región del Évora que falta por elegir a quienes serán los síndicos municipales durante la actual Administración, y la fecha para ello es precisamente hoy, proceso para el que los candidatos llegan después de haber mostrado una gran actividad recorriendo las calles de las respectivas sindicaturas y sus comunidades en busca de ganar la confianza de la ciudadanía. En Salvador Alvarado, al parecer, las aguas se han mantenido tranquilas, a diferencia del vecino municipio de Mocorito, pues los candidatos alvaradenses llevaron sus campañas sin caer en dimes y diretes, únicamente mostrando sus cuadros de apoyo y trabajando en busca de lograr simpatizar con el ciudadano.

Buen precio pero... Es bien sabido que las condiciones para los pescadores de la bahía Santa María, en Angostura, durante la zafra camaronera que acaba de culminar esta semana no fueron las mejores, pues la producción fue baja, pero de acuerdo con el presidente de una cooperativa de Playa Colorada, Gildardo Escalante, lo que los salvó un poco fue el buen precio que el crustáceo alcanzó en el extranjero, llegando a los 340 y 350 pesos por kilogramo, contrastando con el precio del año anterior, cuando el mejor panorama era de 200 pesos por kilogramo. Lo lamentable de esta temporada es que debido a la poca producción, solamente tres lanchas aproximadamente eran las que salían en busca del crustáceo, situación que se ha repetido en los últimos años, pues no ven una mejoría notable en la producción de la bahía.

Seguirán esperando. Las autoridades municipales de Salvador Alvarado han demostrado en múltiples ocasiones su gran interés por darle una nueva imagen al municipio, y con sus Jornadas del Bienestar han abarcado a muchas colonias y comunidades alvaradenses, y fuera de ello también se ha hecho notar el departamento de Obras Públicas, que encabeza Ricardo Cruz Rocha, dando solución a graves problemas que enfrenta el municipio en cuestión de reparación de calles, y recientemente fue la colonia Tultita donde se taparon algunos baches que impedían un tránsito seguro, algo que la sociedad agradece, sin embargo, a pesar de que se tomaron la molestia de atender este problema, no se detuvieron a mejorar la salida de la colonia Primero de Mayo, a escasos metros del puente de Tultita, donde la calle está completamente destrozada, y a pesar de que pasaron por este espacio tan deteriorado, no aprovecharon el viaje para arreglarlo, así como tampoco han regresado a darle la gran atención que se merece.