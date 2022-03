audima

El único detalle. Tanto las campañas como la jornada electoral de síndicos municipales en el municipio de Salvador Alvarado transcurrieron de manera tranquila, pero fue precisamente durante la mañana, que el ahora síndico municipal electo de Villa Benito Juárez, Carlos Humberto Cuadras Bojórquez, hizo un señalamiento de sobornos en algunas casillas. Al final del día, él fue el ganador en dicha sindicatura con mil 361 votos; mientras que Cacalotita, donde no hubo ni siquiera reportes de alguna anormalidad en el proceso, el ganador fue Jorge Leopoldo Inzunza Félix, con 382 votos a favor.

Se siente tranquilo. Ante los conflictos que se han suscitado recientemente debido a las inconformidades de docentes del SNTE sección 27, el subsecretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Horacio Lora Oliva, dice sentirse íntegro y enfocado en trabajar en pro de la educación de niños y niñas, por lo que espera que pronto se llegue a un arreglo, pues los conflictos han afectado el trabajo educativo. Pero a pesar de que incluso, durante las manifestaciones, los maestros han exigido sus destitución, al parecer esto no le quita el sueño al subsecretario, quien se dice tranquilo y con la firme expectativa de que todo se normalice.

No ven su suerte. Factores como el aumento al precio de los insumos agrícolas, el bajo precio de comercialización del grano y que la pignoración no resultó como se esperaba, tienen a los productores de frijol en medio de una difícil crisis, situación muy preocupante según comentarios del presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga, y es que los agricultores no han visto su suerte, ya que desde que no se registraron las lluvias esperadas, supieron que las cosas se complicarían y así fue, pues se tuvo un bajo rendimiento y tras abastecer el mercado, los ‘coyotes’ se encuentran acechando y abusando con la reoferta, ofreciendo precios demasiado bajos a los productores, por lo que hace falta la mano de las autoridades correspondientes para poner orden en esta situación.

A la brava. Mientras ven pasar el tiempo y la obra del puente del Arroyo Seco, en El Valle, Mocorito, no se concluye para poder ser entregada, algunos conductores tomaron la iniciativa y han comenzado a utilizar el puente aun cuando incluso no quitaron del todo los bordos que bloquean el acceso al mismo en ambos extremos. Cabe recordar que hace más de un mes que el director de Obras Públicas, Fernando Nájar, señaló que no se tenían los recursos para poder continuar esta obra, recientemente el síndico de El Valle, Ariel Márquez, expresó que ya llegaron los recursos para poder terminar el trabajo, también cabe mencionar que los trabajos se estancaron prácticamente desde antes de terminar la administración anterior y, ante la desesperación, viendo que el paso provisional implica mucho riesgo para los automovilistas, hubo quienes decidieron poner manos a la obra y utilizar el puente así como está.