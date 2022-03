audima

¿Recuperando la confianza? Tanto con la Administración anterior, que encabezara Guillermo Galindo Castro, como la actual, que preside su esposa María Elizalde Ruelas, en la zona sur del municipio se escuchaba que el Gobierno municipal los tenía abandonados, y prueba de ello señalaban el poco interés por prestar servicios públicos de calidad y la poca presencia por esos rumbos, pero al parecer la alcaldesa busca reivindicarse con esta zona del municipio, y es que en un lapso de tres días ya estuvo presente en dos eventos, uno de ellos en la sindicatura de Melchor Ocampo, el pasado sábado, y el otro ayer, en la comunidad Caimanero. El mayor clamor se ha escuchado desde hace tiempo en la sindicatura de Pericos, pero ya se verá si la presencia de las autoridades sigue en estas tierras.

Difusión de evento. Hace tiempo circulaban comentarios en redes sociales acerca de si las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito deberían o no ser transmitidas en vivo, pues es el único municipio en la región del Évora que no lo hace, mientras que los municipios vecinos, Salvador Alvarado y Angostura, sí lo llevan a cabo, sean sesiones ordinarias o extraordinarias. Al respecto, el regidor José Luis Sánchez Félix publicó en sus redes el orden del día de la sesión extraordinaria que se llevará a cabo este día, pues señala que ha habido interés de algunos ciudadanos por saber cuándo se llevarán a cabo dichas sesiones, por lo que consideró necesario hacerlo saber para quien desee enterarse de lo que acontece en la Comuna.

Inconformes. Fuertes acusaciones son las que los docentes del Conalep han hecho hacia el director general en Sinaloa, Wilfredo Véliz, a quien acusan de no reconocer sus derechos laborales ni contratos, además de generar un ambiente laboral muy tenso, en el que no se sienten libres, y ante la petición que les hiciera el gobernador del estado, de no parar labores, la delegada sindical en Mocorito, Clarissa Gastélum Camacho, señaló que han cumplido con su parte, pero haciéndolo bajo protesta, pues mientras ellos han trabajado, la problemática sigue igual, quincenas que llegan incompletas y no son escuchados. No se sabe a ciencia cierta cuándo podrían obtener una respuesta, mientras tanto, las manifestaciones e inconformidades tal parece que no se detendrán.

Renovación importante. Para el municipio de Angostura, específicamente el campo pesquero Costa Azul, se viene un reto de suma importancia, y es que según el director de Ecología, Abelino Angulo, el próximo 5 de abril se estará llevando a cabo la evaluación de 535 metros de playa en busca de lograr la renovación de la certificación de Playa Limpia Sustentable, la cual llega en una temporada muy relevante, pues una vez que esta se consiga, ya se puede promocionar la playa para los turistas y visitantes, quienes pueden ser más atraídos por este lugar, ya que dicha certificación le otorga un mayor prestigio.