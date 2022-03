audima

Pidiendo la palabra. En donde el tenso ambiente prevalece cada vez con más intensidad es al interior de Cabildo en el municipio de Mocorito. Durante la sesión en uno de los puntos la presidenta municipal, María Elizalde Ruelas, permitió hacer uso de la participación a los integrantes de la asamblea; con rapidez participó el regidor Walter Pérez, y posteriormente pidió la palabra el síndico procurador Enrique Parra Melesio, sin embargo, pareciera que la alcaldesa no se percató de la intención de querer participar y sin atender la solicitud dio paso al siguiente orden del día; mientras tanto, el síndico siguió con la mano arriba. No fue hasta que reclamó su intención de hablar, que el secretario del Ayuntamiento le permitió hacer uso de la voz, pese a que ya se encontraban en otro punto. Como parte de su participación el síndico procurador solamente hizo un par de preguntas, mismas que ya se habían respondido en la exposición de motivos, pero pese a eso su intención de hacerse notar quedó resuelta. Lo que hace surgir el cuestionamiento de que si su intención realmente es aportar con sus comentarios, o solamente hablar para ser una piedrita en el zapato. Pero de igual manera, pareciera que la presidenta ya teme permitirle la participación a Enrique Parra, porque a pesar de que exigía participación, ella seguía en marcha.

El acompañante. El que parece que se encuentra sin trabajo es el exalcalde Guillermo Galindo Castro, quien se ha convertido en el acompañante más fiel de su esposa y alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas. Nadie sabe cuál es su función en el Gobierno municipal, presidente del DIF no es, no se sabe si sea su asesor particular, o bien, algún miembro de su gabinete. Lo que sí extraña es que en todos los eventos sea no solo quien choferea la camioneta en la que se mueve la presidenta, sino que además en todos los actos públicos toma una de las sillas centrales de la mesa de honor, hace uso de las tijeras en los cortes de listones y encabeza recorrido de autoridades. ¿En calidad de qué se encuentra Guillermo Galindo en el Gobierno municipal de su esposa María Elizalde? Nadie sabe hasta el momento.

Elección. Desmenuzando cada detalle y situación se han encontrado trabajando los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado de los resultados arrojados en la jornada electoral para la definición de síndicos municipales y comisarios que se vivió el domingo pasado. Pese a la participación de poco más del 50 % de ciudadanos que fueron parte de la elección, se tienen datos que fueron tranquilas, y respecto a las impugnaciones presentadas el día de la jornada, solo una se llegó a presentar en la mesa de trabajo y fue la impugnación del candidato Leobardo Mejía Duarte, quien aseguró que en la boleta electoral no se puso la foto que su comité había proporcionado y que eso pudo haber marcado la diferencia en el número de votos, situación que hasta ahora se analiza y se espera que se dé resultado de tal situación.

Sin qué preocuparse. Quien no tiene pena de emitir declaraciones es el subsecretario de Educación Básica en Sinaloa, Horacio Lora Oliva, pues recientemente manifestó que ni le afectan las declaraciones que realizaban maestros del SNTE 27 acerca de la solicitud de su destitución del cargo. Desde hace unas semanas que llevan a cabo manifestaciones pidiendo legalidad y transparencia, pero su exigencia mayor fue la destitución de Lora Oliva. Pero parece ser que el subsecretario no fue afectado ni en lo más mínimo, pues expresó que él se siente íntegro y tranquilo ante tales declaraciones, que se encuentra trabajando y enfocado en lo suyo, y que apenas el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, puede quitarlo de su puesto.