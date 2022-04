audima

¿Seguirán las renuncias? Aunque hace unas semanas la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, aseguraba que no tenía intenciones de renunciar al PAS, esto tras la renuncia a las filas del partido de las alcaldesas de Cosalá y Rosario, además de las declaraciones del presidente del partido en Mocorito, José Silvano Higuera Meraz, de tener plena confianza en que esto no ocurrirá en el municipio, la renuncia de la diputada local del Distrito 10, Luz Verónica Avilés Rochín, podrá ser un anuncio de lo que se avecina, pues no hay que olvidar que hace poco ella también afirmaba no tener intenciones de renunciar al partido, del que incluso era dirigente en Badiraguato. Con todo esto, la moneda se queda en el aire, pues por lo que se ve, en política todo se vale y cualquier cosa puede suceder, aunque se tenga la seguridad, en este caso, de que esto no pasará en Mocorito.

Proyecto a retomar. Nueve años han pasado desde que el entonces presidente municipal, Gonzalo Camacho Angulo, diera el banderazo de inicio para la obra del relleno sanitario ubicado en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Salvador Alvarado, y durante las administraciones posteriores los intentos por buscar que el proyecto avanzara no rindieron frutos, quedando el relleno como un ‘elefante blanco’ durante tres administraciones municipales. Ahora, con la participación de los tres alcaldes de la región del Évora, Armando Camacho Aguilar, Miguel Ángel Angulo Acosta y María Elizalde Ruelas, buscan que el proyecto finalmente se cristalice, pero para ello se requerirá que se involucren y se comprometan con el proyecto, pues a final de cuentas, y es algo que se dijo desde que se inició, será benéfico para los tres municipios.

En riesgo. El Módulo de Riego 74-1 de Angostura atraviesa una situación complicada debido a la escasez de agua, y según declaró el presidente del mismo, Andrés Urías, no se puede garantizar el riego para el próximo ciclo agrícola, y mientras el ciclo otoño-invierno llegará a su fin de manera muy forzada, el ciclo primavera-verano el módulo no se hará responsable, pues no hay un plan de emergencia en caso de que las cosas no se den bien para los productores, y lo peor es que el panorama no pinta para algo bueno. Este ciclo resultaron dañadas alrededor de mil 500 hectáreas por la falta de agua, por lo que las afectaciones podrían ser peores en el próximo ciclo.

Acciones. Con el inicio de la veda y los planes de repoblación en la bahía Santa María, en Angostura, una preocupación de los pescadores es, sin duda alguna, la forma de evitar la pesca furtiva, misma que representa una gran afectación para ellos, pues año con año se llevan una gran cantidad de producto cuando este no ha alcanzado su talla máxima, es por eso que se buscan estrategias para evitar esta práctica y esta vez no será le excepción, como lo señalara ayer el director de Inspección y Vigilancia de Pesca en Sinaloa, José Guadalupe Guillén Rentería, pues el combate a esta situación implica el compromiso y cooperación de distintos organismos, como la Conapesca, Semar, la Secretaría de Pesca, y además se propuso crear el Consejo Estatal de Pesca, para que los municipios también apoyen en la labor de vigilancia, pero para que se tengan resultados reales es necesario que todo esto no quede solamente en palabras y se pase directamente a la acción, aplicando las sanciones respectivas a quien incurra en esta práctica.