La semana de los cambios. Recientemente se dio el cambio de director de Seguridad Pública en el municipio de Angostura, enroque que se hizo con el vecino municipio de Salvador Alvarado, pero en la misma semana llegó de manera repentina un nuevo cambio para el equipo de funcionarios del alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta, pues se anunció la renuncia del ahora ex tesorero municipal, Heriberto Tapia Armenta, de quien se dijo, dejó el cargo por asuntos personales, para ser reemplazado por Merieler Quintero Angulo. Ahora, ante los cambios que se tuvieron esta semana, surge la pregunta si fue mera casualidad o el gabinete del Ayuntamiento angosturense seguirá con los movimientos de funcionarios, aunque no hay que olvidar que también en Mocorito se dieron algunos cambios con la llegada de María Guadalupe Payán a la Dirección de Desarrollo Económico, mientras que José José Norzagaray Parra pasa de subdirector a director de Turismo.

Por una foto. Tras el proceso de elección para nuevos síndicos municipales de Salvador Alvarado, esta semana se tomó protesta únicamente al síndico de Cacalotita, mientras que en el caso del síndico electo de Villa Benito Juárez no fue así, al haberse registrado dos recursos de impugnación. Pero no fue sino hasta el pasado viernes que el excandidato a síndico de Villa Benito Juárez, Leobardo Mejía Duarte, salió a declarar que no impugnará la elección, pues asegura que no quiere más divisionismo entre la población, pero a cambio solamente pide que las autoridades reconozcan que hubo un error en las boletas donde no aparece la foto que él entregó para el proceso, donde aparecía con sombrero y camisa blanca, y que en cambio se utilizó una sin sombrero y con camisa a cuadros. Al parecer esto ha generado una guerra sucia, pero aun así no pedirán que se reponga el proceso, sino que se reconozca la entrega de la documentación y el error por la foto utilizada.

Con acciones se habla. Esta semana inició la veda del camarón en la bahía Santa María, en Angostura, temporada que mantiene a los pescadores en medio de la incertidumbre, pues si la zafra fue mala, estar sin poder salir en busca del producto es todavía peor, y tienen que pensar en buscar otras opciones para llevar ingresos a sus hogares. Esta semana también el diputado federal del Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, señalaba que se aprobó el dictamen a la iniciativa que determinará que el programa nacional de pesca y acuicultura considere la promoción de proyectos que fomenten el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas, lo cual le caería de maravilla a esta zona del estado si de verdad se llegara a la acción y que los pescadores pudieran acceder a opciones de empleo y mejores oportunidades dentro y fuera de su actividad.

Rayito de esperanza. En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) no logran vencer los problemas por la falta de interés de la sociedad por realizar sus pagos del agua, y cansados de esto, instalaron un módulo de atención en el sector de los Valles, donde se dice hay un 30 por ciento de morosidad, y como la paramunicipal parece que se está recuperando rápidamente, este nuevo módulo vendrá a ser de gran ayuda para la economía de la misma. De acuerdo con el gerente de la Junta de Agua, Enrique Román Cruz Gastélum, es destacable que, sin duda, esto será de gran apoyo para la sociedad, porque en este sector hay cerca de 3 mil personas que serán beneficiadas, más todos los habitantes de colonias vecinas. Esta es una obra que, a pesar de que recién se abrió, la sociedad ya dio una muy buena respuesta, por lo que la solvencia económica de la Japasa podría ver la luz al final del túnel.