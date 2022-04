audima

La respuesta. Ante la toma de protesta de Alfredo López, Alfredín, como nuevo militante del Partido Sinaloense (PAS) en Mocorito tras dejar las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la respuesta del secretario general del sol azteca no se hizo esperar y se fue directo y sin miramientos ante la situación que vive el PAS, pues a través de un comunicado, Walter Iram Armenta, señaló que entienden el desespero por el que atraviesa el PAS, luego de la “desvalijada por parte del partido Morena en estos últimos días”, y es por ello que deducen que se trata de una urgencia por mostrar “apagafuegos”. No se sabe hasta dónde pueda llegar este ir y venir de figuras de un partido a otro, pero todo indica que conforme se vayan acercando los tiempos electorales este tipo de cambios se podrían ver más seguido.

Sí al cubrebocas. Ante el registro a la baja de los casos oficiales de covid-19, la sociedad se ha mostrado relajada y muchos han dejado de utilizar el cubrebocas cuando salen a la calle a pesar que se ha indicado que esto no significa que la pandemia haya terminado, pues aunque sea en menor medida, todavía hay contagios, y debido a la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, las medidas sanitarias no deben dejarse de lado, es por ello que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ha expresado que es importante continuar usando el cubrebocas, y es que con esto se sigue teniendo la certidumbre de estar más protegidos de contagiarse al salir a la calle o ir a sitios públicos con aglomeraciones de gente, ya que además de dejar de usar cubrebocas, la ciudadanía ya no respeta la sana distancia en espacios cerrados.

Se deja ver. Luego del proceso electoral del 2021, la excandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Mocorito, Gloria Leticia Ramírez, poco o nada se dejó ver en el ámbito político, y no fue sino hasta este fin de semana cuando a través de las redes sociales del partido en Mocorito, publicó una foto en la que aparece con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien cabe mencionar, estuvo la semana pasada en Sinaloa. Los reflectores poco apuntan hacia el blanquiazul en este municipio, pues al parecer están luchando por mantenerse a flote y tendrán que esforzarse en gran medida si quieren llegar con algo de fuerza al 2024, ya que cabe señalar que todo indica que las piezas desde ahora ya se andan queriendo acomodar en los distintos partidos y nadie querrá quedar por fuera. ¿Volverá a apostar el PAN en Mocorito por Gloria Leticia Ramírez en un momento dado?

Abusan. Desde hace 10 años, los estudiantes de Guamúchil pagan solamente 3.50 pesos, cuando lo ideal es que paguen el 50 por ciento del precio normal, según comenta el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Hugo Félix, es por ello que mientras no se logre un incremento en la tarifa de estudiantes, que por el momento no llegará, piden que la tarjeta inteligente que se les ha otorgado, sea usada de manera responsable, pues mientras ésta se debería utilizar en promedio seis veces al día, hay quienes abusan y la utilizan hasta 15 veces, mientras tanto seguirán pidiendo el apoyo del Gobierno del Estado para considerar el incremento en la tarifa.