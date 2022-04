audima

Salió rebelde el muchacho. Quien ya no aguanta las muestras de oposición del regidor Octavio Castro Flores es el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, pues no ha sido una, ni dos, sino varias las veces que se ha opuesto a la decisión tomada por el Ejecutivo municipal. Durante la designación de la nueva tesorera municipal, Merieler Quintero, fue cuando la inconformidad por las tomas de decisiones se hizo notar con mayor énfasis, luego que el regidor votara en contra de la propuesta, el alcalde expresó: “Es medio rebelde este hombre”, ya que al no ser tomado en cuenta su voto ni haberle cedido el uso de la palabra por su voto en contra, salió enfurecido de la sala de Cabildo, sin mencionar palabra. Unas horas más tarde, en la reunión que se llevó a cabo sobre el programa de obras públicas para el municipio, pidió la palabra y alzó la voz para exigir que la próxima vez sea tomado en cuenta para el consenso de ese programa, ya que él también forma parte de la Comisión de Obras Públicas, mientras la cara de malestar se le empezaba a notar a “El Profe Mayke”.

El encuentro. En donde aún no se sabe qué, pero de que se prepara algo, se prepara, y esto es lo que ha sonado de manera fuerte en el serrano municipio de Badiraguato, toda vez que el presidente municipal José Paz López Elenes se reuniera con su homólogo en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, Julio César Chávez Ponce. El encuentro se llevó a cabo en la casa del alcalde badiraguatense, en un ambiente familiar y en un encuentro que se asegura pudiera dar buenos resultados, debido a la relación que pudiera surgir para promover el desarrollo turístico de ambos municipios.

Para cuándo la atención. Los que parece que ven la luz al final del túnel son los sandilleros de Mocorito, que a pesar de la falta de agua, están sacando adelante sus cosechas, enfrentando uno y mil retos, como por ejemplo las plagas y hongos, algo a lo que no todos los cultivos sobrevivieron, siendo un gran golpe para los agricultores y sin duda para la economía del municipio, porque la agricultura es parte fundamental del desarrollo económico. Mientras tanto, pase a estos resultados, las autoridades correspondientes siguen sin dar la atención que merecen a este sector tan desprotegido, que cada año cae por el abandono de la naturaleza y de los gobernantes, porque los costos de los insumos siguen subiendo, lo que ha complicado la labor de los campesinos.

La demanda. Con el semáforo epidemiológico por COVID-19 en verde y con el manejo de no tener restricciones, recobra vida la efervescencia turística en Sinaloa. María Elena Arias, directora de Innovación y Calidad de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, dijo que el turismo ha repuntado en condiciones impresionantes. Y cómo no, si la población se encuentra ávida de salir y de encontrar en este periodo vacacional el esparcimiento y la relajación que tanto se ha esperado en estos años de pandemia. Sin embargo, la falta de restricciones pudiera poner en riesgo el semáforo y la tensa calma que se ha venido ganando con el paso del tiempo.