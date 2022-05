audima

Fueron, pidieron el voto, y ni siquiera regresaron a saludarlos, aseguran los vecinos de la comunidad Potrero de los Sánchez, de los regidores Silvano Higuera e Irma Arroyo Rentería. Desde hace unos días aseguran que se encuentran trabajando en la elaboración de un arco de bienvenida, el cual presupuestan aproximadamente unos 50 mil pesos, recurso que se encuentran recaudando con aportaciones de los ciudadanos que tienen algunos años fuera del rancho y con la mano de obra de los que están en el pueblo. Aseguran que ninguno los ha visitado, menos brindarles el apoyo para completar el arco, y que incluso las mejoras que ha tenido el pueblo es porque es la misma gente que sale los fines de semana a barrer, a limpiar y pintar para mejorar las condiciones que tiene el pueblo.

LOS HECHOS de violencia hacia la mujer a lo largo del país han sido mucho más que un tema del que todos han hablado, es un el claro ejemplo del preocupante panorama que existe en México y que pocos le dan la importancia que se merece, y principalmente de quienes realmente hace falta que actúen y muestren sensibilidad hacia este problema, que son los elementos policiales y el IMMUJERES, que en lugar de actuar y atacar cada suceso de violencia o acoso hacia las mujeres solo le restan importancia. Esto es algo que se ha visto en casos que se han presentado a lo largo del país, sin embargo, recientemente en Salvador Alvarado una joven fue perseguida por dos automovilistes mientras se dirigía a la escuela, y pese a que su padre se acercó al departamento de Seguridad Pública, las autoridades municipales señalan que no existen denuncias formales y solo se han difundido rumores, algo que informó también Ana Villela, la dirigente del Instituto Municipal de las Mujeres en Salvador Alvarado, una declaración que saca a la luz que la funcionaria que debe velar por las mujeres no está al tanto de la realidad que la rodea y no se preocupó por averiguar, confirmar o descartar el caso de la joven que el lunes fue perseguida por dos automovilistas, suceso bastante real que se vivió en el municipio.

LA QUE se encuentra tomándole la palabra al gobernador Rubén Rocha Moya es la diputada local Luz Verónica Avilés Rochín, y es que asegura que es vital la cercanía con la gente, como lo ha mencionado el jefe estatal. Y es más vital cuando se revela una intención de hace años guardada, la de ser alcaldesa de Badiraguato. Para nadie es desconocido que su interés de ser presidenta municipal la llevó a cambiar de posición en el pasado proceso electoral para ocupar los tres años un espacio en la curul sinaloense, pero que su verdadero foco es gobernar el municipio de la sierra.

LOS AGENTES vendedores de seguros se encuentran desesperados, pues ahora con la regularización de los autos “chocolate” en Sinaloa no les es posible vender pólizas a los clientes, ya que por alguna razón diversas compañías no se registran en la lista de los módulos de atención. Jorge Luis Nishimoto, uno de los empresarios afectados, quien además se enfrenta a la situación de que los clientes que anteriormente le habían comprado póliza para regularizar su auto, resulta que ahora quieren su dinero devuelta porque deben comprar la póliza que marca el Gobierno del Estado. Si el gobernador Rubén Rocha Moya no amplía esa lista, tendrá a varios empresarios más que molestos.