De rondines y pláticas de concientización no pasan las autoridades de auxilio en Salvador Alvarado. A pesar de que en el municipio se presentó un caso donde dos unidades persiguieron a una joven cuando viajaba a bordo de un automóvil, no se han visto acciones reales para evitar nuevos incidentes de esta magnitud. El Departamento de Seguridad Pública, que encabeza Sergio Lagunes Inclán, informa que han intensificado los rondines de seguridad, y por parte del Immujeres no se ha visto una reacción, inclusive los dos organismos invitan y recomiendan a la sociedad a denunciar o reportar cualquier tipo de hostigamiento, aun cuando no han reconocido como tal el suceso que vivió la joven alvaradense, pese a que el padre de la víctima acudió a Seguridad Pública a hacer la denuncia y lo canalizaron a otro departamento. Sin embargo, a pesar de que él señala que tuvo un acercamiento con esta instancia, siguen sin darle la atención que se merece y sin declarar este caso como una realidad.

AL DIRECTOR de Turismo en Salvador Alvarado, Rubén Sainz Aguilar, parece que sí le llegaron los comentarios hechos en la sesión de cabildo, en donde los regidores pidieron más acción y apoyo para esta área debido a que se ve poco el camino andado, tanto se dijo, que incluso se mencionó que si era necesario reforzar el apoyo que solo lo dijera y que viera estrategias, para no chocar con actividades que ya se tienen programadas en otros municipios del Évora, como el Viernes de Plaza. Fueron tantos los comentarios, que el pasado martes se reunió con un grupo de ciudadanos, en donde seguramente ya se están trabajando resultados que permitan darle el impulso necesario al turismo en el municipio, que en verdad le urge.

LA NEGOCIACIÓN al interior de la Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa para lograr un incremento salarial se encuentra en un estira y afloja, asegura el secretario general del sindicato de la UAdeO, Raúl Portillo. Aun cuando se encuentran con apertura de la solicitud hecha en el Contrato Colectivo de Trabajo, la esperanza es que se respete la petición del 7.5 % de aumento salarial, por lo que la problemática a enfrentar ahora es que se generan bases sindicales a personal que tiene menor tiempo, y esta es una de las propuestas a solucionar a favor del trabajador con mayor antigüedad.

CON VIABILIDAD se encuentra el proyecto del acueducto de la presa Eustaquio Buelna hacia la cabecera municipal de Mocorito, aseguró Francisco Javier López Cervantes, toda vez que se ha venido levantando ámpula en Mocorito cuando se asegura que será una fuerte inversión por una obra en la que se pretende regresar por el acueducto el líquido que ya pasó por el río. La realidad es que se deberá emprender un estudio que permita su viabilidad, que se generen condiciones de abastecimiento a los dos municipios, con la petición hecha por la alcaldesa María Elizalde Ruelas de recibir tan solo el 1 % de agua total.