Enredo entre las autoridades por vacunación a menores contra Covid-19

Un enredo se hizo por el boletín enviado por la Secretaría de Salud, cuyo titular Cuitláhuac González, informó que en la tercera jornada de vacunación de 5 a 11 años, se mantendrían los módulos de vacunación en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave; luego Omar López Campos, delegado de Programas Federales, compartió en redes sociales que solo se instalarían los módulos en Navolato y Salvador Alvarado. Es muy importante que en este tema solo haya una fuente de comunicación para no crear confusión entre la población y que también López Campos sea más abierto porque pareciera que tiene contrato con algunos medios de comunicación y no atiende a otros. A estas alturas, los funcionarios no deben ser exclusivos de nadie, sobre todo cuando se trata de temas de la salud. Ayer por la tarde, otra vez la delegación de Programas Federales envió un boletín sobre la vacunación y también lo hizo la Secretaría de Salud. No importa si mandan dos, pero que sea la misma información.

¿Qué pasa con los asesores del gobernador Rubén Rocha? Como que el horno no está para bollos y tiene que bajarle dos rayitas al momento de querer defenderse en los malos resultados que se tienen en seguridad. El mandatario estatal desmintió a la diputada del PRI Paloma Sánchez y hasta dijo que no debiera llamarse sinaloense solo por el hecho de haber declarado ante medios de comunicación que en Mazatlán desaparece una persona cada tres días. De acuerdo a datos de la propia Fiscalía, de enero a junio en Sinaloa se registraron 504 privaciones ilegales de la libertad. Rastreadoras y familiares de personas desaparecidas tienen la duda del porqué el gobernador no quiere que se hable del tema.

Simulación es lo que está haciendo Protección Civil Municipal en lo que respecta a los espectaculares. Basta con voltear a ver a muchos que están en la ciudad para constatar que hay una gran cantidad que tienen lonas sin huecos para que pase el aire, lo cual los convierte en un riesgo. El tema de la regulación y revisión de los espectaculares es muy añejo y nunca se ha podido resolver, por eso habría que ver si en esta administración en verdad se avanzará.

Revés a Julio Duarte, líder del Stasac, porque el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje dio el fallo a favor de que se les restituyeran los derechos sindicales a Vladimir Cebreros y Sonia Quintero, sindicalizados expulsados mediante una asamblea. De acuerdo a Vladimir, hay muchas cosas que están mal en el sindicato y una de ellas es que Julio no informa que se les dieron bases sindicales a familiares de funcionarios cercanos e incondicionales de Jesús Estrada Ferreiro, violentando con ello los derechos sindicales de trabajadores que tenían derecho a la base sindical por antigüedad. Sonia Quintero y Vladimir Cebreros fueron señalados de armar una trifulca en el sindicato en septiembre del año pasado en donde participaron personas ajenas al sindicato y que se les asociaba con el diputado Serapio Vargas.