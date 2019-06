Enrique Inzunza: Fortalecer los poderes judiciales locales

Mazatlán, Sinaloa.- El federalismo es uno de esos temas que permanece irreversiblemente abierto, interrogado siempre por las circunstancias, porque es la circunstancia la que amerita y demanda que se le lea y se le entienda como un método, como un mecanismo, como un sistema que busca aprovechar las potencialidades de nuestro país para preservar las libertades, pero a su vez dar una garantía de un gobierno eficiente.

El federalismo es una deliberación que ya cumple 150 años. Inició en 1969, cuando en Culiacán el juez de letras, Miguel Vega, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió un amparo judicial.

Desde aquella fecha hemos dado constancia a un sistema de justicia que ha venido reproduciendo la debilidad estructural de los poderes judiciales estatales y ha preponderado el fortalecimiento de la judicatura federal a partir, creo yo, de planteamientos que hoy urgentemente ameritan su reducción y re-direccionamiento.

La justicia en nuestro país es inminentemente local. Más del 70 por ciento de los casos que se conocen en todos los tribunales de la región, son conocidos por tribunales del fuero común, sin embargo, el gasto público en justicia no corresponde a esta realidad.

En realidad, tenemos una pirámide invertida en gasto público en justicia. Este año, el presupuesto del poder judicial federal ronde los 64 mil millones de pesos, mientras que la suma de los 32 presupuestos de los tribunales locales no alcanza ni siquiera la mitad de esa cantidad. Esto revela una asimetría que es necesario pensar y replantear.

Recordemos que en los tribunales locales se conocen la mayoría de los asuntos penales, la competencia federal es solamente marginal.

Se conocen también la mayoría de los asuntos que atañen a las personas de carne y hueso, el día a día, asuntos familiares que por cierto constituyen una cantidad aproximadamente el 45 por ciento de todos los casos que se conocen en el país.

Es necesario pensar, hoy como nunca, en fortalecer a los órganos de los poderes judiciales locales. Cómo hacerlo, hay una iniciativa que me arece va en esa ruta, presentada en el Senado de la República, presentada por Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez, que busca sentar las bases de ese fortalecimiento que permitiría en un futuro no lejano que los asuntos de la justicia local no sean revisados irremisiblemente, en todos los casos, por los tribunales colegiados de circuito, esto producirá certeza legal, seguridad jurídica.

Hay un consenso en la literatura de constitucionalistas, institucionalistas, que la riqueza de las naciones se basa no en la riqueza de los campos, mares, no en la industria, es una riqueza intangible que tiene que ver con recursos educativos y la certidumbre legal, y esta no es una certidumbre vacía, es una certidumbre donde las leyes también deben responder a un mandato democrático.

La ley no puede ser el decantado de decisiones sanitarias. En una democracia como la que México se está construyendo, la ley debe responder a un proceso que ve expresión a lo que es la demanda de la ciudadanía que se ejerce en las urnas, pero también el mandamiento normativo, de la constitución que es la vigencia de los derechos plenos.

Hoy los asuntos de litigio de cualquier materia, pero fundamental de orden civil y mercantil puede durar muchos años a partir de que las sentencias de los tribunales locales son realizadas y generalmente las sentencias de los tribunales federales no resuelven el fondo, y son sentencias que se conceden para efecto. Se puede dar un ir y venir entre un tribunal local y uno federal.

Las leyes no solamente son un conjunto de normas, claro que los son, pero estas traducen algo más importante, un sistema de incentivos, buscan producir o evitar conductas.

Creo que mucho bien nos haría en pensar no desde la perspectiva de los adjetivos teóricos, en qué es lo que queremos como país.

El arreglo federalista que demanda las circunstancias actuales debe responder a ellas, no puede anclarse a una visión pasada, es un concepto evolutivo. Y en este momento tenemos que hacer esa petición.

El tema de la justicia es un tema vinculado estrechamente con la seguridad. Y saber que la pacificación del país será si es con el fortalecimiento de los poderes judiciales locales.

Si queremos lograr la pacificación de este país, no podemos hacerlo si no volteamos la mirada a las instituciones locales. Ese es el verdadero espíritu del federalismo.

Otra de las falencias de nuestro sistema político, ha sido pensar siempre en clave de poderes ejecutivos.

Se habla de reforma fiscal, de reformar el entendimiento fiscal, pero se no se piensa en función de los demás poderes.

Si queremos mejorar la seguridad de este país, tenemos que atender los diagnósticos que nos dicen en dónde están los problemas. Los problemas están en la debilidad de instituciones que tienen la función prioritaria para que este problema pueda ser atendido con éxito: policías, fiscalías y poderes judiciales locales.

Tenemos que ver y pensar en un federalismo que busque configurar un sistema nacional de justicia. No es posible que tengamos juzgadores del poder judicial federal que perciben emolumentos que convendríamos en llamar muy generosos, y juzgadores que tienen esa misma responsabilidad, pero realizada desde entornos muy precarios. Por lo tanto, creo que la pacificación del país será posible si somos capaces de construir desde la comunidades e instituciones locales.

Por eso muy ponderable la iniciativa presentada por los senadores Monreal, y los de Sinaloa Imelda Castro y Rocha Moya, que busca establecer a nivel de la constitución una clausula que asegure a los poderes judiciales locales un presupuesto mínimo e irreductible del 2 por ciento del presupuesto general del estado.

En Sinaloa, el poder judicial tiene una asignación equivalente al 0.6 por ciento del presupuesto general del estado. Con esa participación no se pueden atender, como demanda una estrategia integral de seguridad, asuntos antes de que se conviertan en asuntos federales. Los asuntos de naturaleza familiares, que, si no se atienden con oportunidad, evidentemente estaremos incentivamos que luego los recibamos por la puerta de la justicia penal

Conclusiones:

No hay desarrollo económico, político y social, ni de ninguna otra índole, si no hay solidez de las instituciones, si no hay seguridad jurídica, certidumbre legal, no una certidumbre legal vacía, la certidumbre legal democrática.

Y no hay desarrollo posible y un país posible si no hay instituciones sólidas, independientes, autónomas, capaces de aplicar la ley de forma previsible, sin someterse ni estar sometidas ni ceder a presiones de ninguna índole.

La seguridad jurídica, la certeza legal es un bien que tenemos que crear y conservar si queremos en este país tener un país, y esto pasa ineludiblemente por el fortalecimiento del sistema legal.