Llegan las celebraciones a Reynosa

El 17 de julio de 1979, Néstor Espinoza y Rubén García se combinaron para lanzar sin hit ni carrera con los Tigres para vencer 1-0 a los Ángeles de Puebla en cinco entradas. Espinoza lanzó tres. El 17 del 2013, Rubén Mateo llegó a 19 carreras producidas en tres juegos consecutivos: El 14 produjo 3 contra Reynosa, 12 el 16 y 4 el 17 ante Yucatán con lo que empató récord).

= = = = =

Un equipo que tiene el uno, dos y tres con la mejor efectividad de la liga, por supuesto que debe ser un contendiente al título del 2019. Así sucede en la LMB con el equipo Leones de Yucatán con César Valdez (2.52), Yoaner Negrín (2.96) y José Samayoa (3.58). Entre los tres suman 24 juegos ganados. Realmente envidiable. Desgraciadamente los Saraperos de Saltillo tienen ese reto desde el juego de anoche que abrieron serie.

En Reynosa van a celebrar el 16 de agosto que se cumplirán 50 años del campeonato que ganaron los Broncos en 1969, aquel equipo dirigido por Miguel Sotelo (q.e.p.d.), de los que se recuerda a Jorge Fitch, Rudy Sandoval, Salvador Sánchez, Raúl Montoya, William Berzunza, Israel Buentello, Alejo Ahumada y otros grandes que dejaron esta huella en la fronteriza Reynosa. Ese día se reunirán los organizadores del evento con los medios de comunicación y esperan que lleguen muchos de aquellos héroes que los aficionados no olvidan. Felipe Rodríguez está ayudando en presentar este recuerdo junto con gente muy entusiasta en Reynosa. No olvidan aquel campeonato a rol corrido pero que abrió las puertas para iniciar en 1970 el sistema de postemporada que llegó y se quedó. Una característica que ha tenido esta campaña es la poca diferencia que se presenta entre los equipos de la Zona Sur y Zona Norte. Nos referimos a las posiciones en el standing, incluso los últimos lugares de ambas zonas no están tan hundidos. Los catalogados grandes equipos no pueden presumir que ya lo tienen asegurado, tienen el privilegio de estar en la parte de arriba pero necesitan mantener el paso para no llevarse sorpresas. Hace poco comentamos que todos los equipos han tenido problemas para ganar en casa pero se reponen en gira. Una particularidad de la temporada, sin duda alguna.

Los equipos poderosos como los Diablos Rojos de México siguen haciendo contrataciones de mucho dinero. Es el equipo con más altas y bajas de toda la liga. Los casos de Brandon Phillips y Arquímedes Caminero son las últimas sonadas. Ya no se habla de los límites en materia de sueldos, creemos que los jugadores extranjeros andan entre 8 y 10 mil dólares mensuales. Así se estipuló hace varios pero ya no se menciona esta regla en materia de contrataciones. Una característica que ha tenido esta campaña es la poca diferencia que se presenta entre los equipos de la Zona Sur y Zona Norte. Nos referimos a las posiciones en el standing, incluso los últimos lugares de ambas zonas no están tan hundidos. Los catalogados grandes equipos no pueden presumir que ya lo tienen asegurado, tienen el privilegio de estar en la parte de arriba pero necesitan mantener el paso para no llevarse sorpresas. Hace poco comentamos que todos los equipos han tenido problemas para ganar en casa pero se reponen en gira. Una particularidad de la temporada, sin duda alguna.