Muy triste la temporada de Grandes Ligas

(TIEMPO DEL RECUERDO: Marcelo Juárez, el gran jardinero central que fue en el beisbol profesional mexicano, en sus inicios y en el beisbol de Estados Unidos, fue short stop del equipo Lexington en la Liga de Carolina. Su equipo Gigantes ganó el 29 de julio de 1963 gracias a su jonró con bases llenas imponiéndose a Greenville 6-4__su jonrón fue de campo.

El 29 de julio de 1968, Jim Horsford con los Broncos de Reynosa, logró blanqueada de 5-0 y fue su cuarto cierre consecutivo para su victoria 17 con lo que extendió a 38 innings sin aceptar carrera y fue su juego completo número 24 de la temporada…El 29 de julio de 1970, José Ramón López llegó a 44 innings sin permitir carrera al blanquear a los Diablos Rojos de México 2-0. José Ramón como pitcher de los Sultanes de Monterrey.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El 29 de julio de 1970, ese mismo día y lanzando por los Petroleros de Poza Rica, dejó sin hit ni carrera a los Charros de Jalisco ganando 2-0…El 29 de julio de 1983, los Leones de Yucatán vencen 2-1 a Poza Rica en un juego que solamente duró 1.25 horas. El juego fue de 7 innings y ha sido el de más corta duración estableciendo record en la LMB.

El 29 de julio de 1999, Luis Ignacio Ayala de los Saraperos de Saltillo impone record de juegos salvados en una temporada al llegar a 41 frente a los Broncos de Reynosa).

= = = = =

Los Mayos de Navojoa buscan ajustarse a los tres extranjeros como máximo para la temporada 2020-21 de la LMP. Quieren repetir a Keon Barnum que lució bien con su porcentaje de .253, 7 cuadrangulares y 32 carreras producidas, lo mismo que a Juan Pérez que es muy hábil en el jardín central. Bateo .267, 2 jonrones y 3 producidas.

Llegó ya casi al final de la temporada. También quieren un pitcher como el taiwanés Chih Wei Hu. Todos ellos para una temporada que los mexicanos tendrán buena oportunidad.

La temporada de las Ligas Mayores se tambalea, muchos brotes de contagios entre jugadores y cuerpo técnico provocan alarma y no es para menos. Esa es la especulación actualmente y la verdad que no es para menos. Para empezar produce mucha tristeza ver los juegos sin gente en las tribunas, notamos que los jugadores no han alcanzado la preparación correcta o están nerviosos por la situación que los rodea. Por los contagios y el temor de correr el riesgo se han suspendido varios juegos. Aparte de ver como el comisionado Ron Manfred está imponiendo reglas muy absurdas. Según se sabe que para acortar la duración de los juegos, que nada se ha ganado. Tal parece que entre la pandemia y Manfred quieren acabar con el beisbol.

Bien por Oliver Pérez, sigue en las Ligas Mayores y al entrar en acción esta temporada con los Indios de Cleveland, el sinaloense impone record de 18 temporadas. Dejó atrás lo hecho por Aurelio Rodríguez y Juan Gabriel Castro que estuvieron mucho tiempo allá arriba.