Se acaba el ciclo de Meré con Monclova

El 3 de julio de 1982, Álvaro Soto lanzó sin hit ni carrera contra el Águila de Veracruz, para que los Leones de Yucatán ganaran 2-0 en juego de siete entradas. En tanto que el 3 de julio del 2010, Azael Álvarez también alcanzó la gloria del doble cero al vencer con los Broncos de Reynosa 11-0 a los Dorados de Chihuahua. También en juego de siete entradas.

Ayer se confirmó lo que adelantamos ayer, Pedro Meré ya no es el mánager de los Acereros de Monclova, pero seguirá en el equipo. ¿Haciendo qué? En tanto que Dan Firova, coach de banca, el coach de pitcheo Jaime Navarro y el coach de primera base Alejandro Ortiz salen del equipo. Se anunció que viene el estadounidense Pat Listach, con experiencia de instructor y mánager en Ligas Menores. Lorenzo Bundy se unirá al equipo posiblemente como coach de banca y ser el intermediario del mánager con los jugadores que desconocen el idioma. Eso lo suponemos en esta medida que no le encontramos lógica, a no ser que haya sido por problemas internos aunque no parezca porque el equipo ha tenido buen ritmo esta temporada.

Ahora queremos darle nuestro sentido pésame a la familia de Leonel Aldama, quien falleció la madrugada del lunes en su segunda patria, Mérida, Yucatán, siendo cubano. Y dicho por él llegó a esta tierra para adoptarla después que en 1946 arribó por primera vez para jugar en la LMB:

Lo curioso es que los jugadores más longevos han fallecido casi al mismo tiempo. Primero fue Tribilín Cabrera, quien adoptó a Guadalajara para vivir después de dejar sus tierras cubanas.

Tribilín vivió más de 60 años en Guadalajara y Leonel Aldama desde que llegó a Mérida, Yucatán.

Jugó en la LMB desde 1946 y después fue un trotamundos jugando con equipos de la frontera con Estados Unidos, en la Liga Peninsular, Tabasqueña, Campechana, etcétera. Al finalizar su carrera y para seguir en el beisbol, Aldama fue coach y nada más. No le interesó dirigir equipos.

Tribilín y Leonel dejaron esta vida y con ello una gran trayectoria beisbolera. Fueron muy queridos por los aficionados al beisbol. Lo que se puede decir fueron más mexicanos que el tequila viviendo del deporte que supieron practicar. Ambos, descansen en paz.

Los Yanquis de Nueva York han sufrido tantas lesiones este año que ya no les afecta que Luke Voit se vaya a descansar 10 días después de sufrir una distensión abdominal ahora que jugaron contra Medias Rojas de Boston en Londres. Voit ha sido un baluarte para los Yanquis desde que el equipo empezó a sufrir bajas de sus titulares.

Los mánager estadounidenses no han sido muy productivos cuando vienen de ligas menores, solamente los que se han hecho en nuestro beisbol profesional, como Tim Johnson, Lorenzo Bundy, Derek Bryant y otros. El sistema de dirigir en las ligas menores es muy diferente a como se dirige en la LMB o LMP.