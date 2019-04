Tiempo del recuerdo

Los Sultanes de Monterrey, los entonces Mineros de Coahuila, celebraron juego de 17 entradas sin anotar para ser el juego de más innings sin anotación en esta especialidad de la LMB. Hace dos días se recordó a Teolindo Acosta que igualó la marca de 6 carreras anotadas en un juego, fue con los Leones de Yucatán y ante los Broncos de Reynosa (el año de 1970).

= = = = = =

El mal arranque de los Medias Rojas de Boston se debe en parte a lo que está pasando con Mookie Betts. El jardinero derecho bateaba ayer .222, muy lejos de ser el explosivo bateador de la temporada pasada. No creemos que esto dure mucho para Betts y el equipo. Además que no le conviene al jardinero derecho de Boston porque esta temporada servirá para colocarse en el escenario de la agencia libre en el 2020, a no ser que decida una recontratación de su equipo. Después de los contratos de 300 millones o más que han firmado Harper, Machado, Trout, etcétera, Betts verá ofrecimiento parecidos para el 2020.

La situación de los Medias Rojas podría ser un banquete para los Yanquis de Nueva York este miércoles que se verán las caras, pero los Yanquis no están en un lecho de rosas, también han estado mal a causa de tantos lesionados. Contrastando con estos casos, Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee y ganador del trofeo Más Valioso de la Liga Nacional la temporada pasada, ha tenido una gran arranque. Para corroborarlo acaba de tener un juego de 3 jonrones y 7 carreras producidas ante los Cardenales de San Luis. Ya acumula 8 cuadrangulares y el tipo se luce con su equipo.

Los Toros de Tijuana están ganando terreno con los jóvenes que se preparan buscando llegar al beisbol de los Estados Unidos, ahora anuncian que el joven pitcher Edgar Manzo acaba de firmar contrato con la organización de los Cardenales de San Luis.

También Jonathan Bernal es firmado por una organización de Ligas Mayores, los Azulejos de Toronto firman al mazatleco. Solamente 16 años y un futuro halagador tiene este joven, que apenas hace poco lo habían firmado los Venados de Mazatlán. Se convierte en otro pitcher que esperará la oportunidad, por lo pronto saldrá rumbo a República Dominicana para participar en la

Liga de Verano pero bajo la vigilancia de los instructores del club de Grandes Ligas.

Siguen las críticas por la pelota Franklin que se está utilizando en la LMB. Apenas van 9 juegos, antes de la jornada de anoche, para ver si los lanzadores pueden acoplarse para dominar la ofensiva. Hasta ahora ha sido parejo el dominio de los bateadores, si fuera boxeo podríamos decir que la ofensiva ha ganado el primer round. Creemos que merece un poco más de espera para juzgar realmente lo que hasta ahora está pasando.