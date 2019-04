Tiempo del recuerdo

El 24 de abril de 1952, volvió el beisbol a la capital del país, la temporada ya estaba en marcha y los Diablos desaparecieron, pero Jorge Pasquel le quitó a San Luis Potosí a los Tuneros y los llevó a la capital para que los Diablos mantuvieran su racha que se había iniciado en 1940. El 24 de abril de 1957, Lázaro Salazar sufre un derrame cerebral dirigiendo a los Diablos y lo internaron en el hospital. El juego era contra su exequipo, Sultanes de Monterrey. También el 24 de abril pero de 1991, Roy Johnson conecta 4 cuadrangulares en un juego, con los Piratas de Campeche y en Aguascalientes, empatando el récord que había impuesto Derek Bryant).

Gracias al amigo Miguel Pérez López, gracias por sus conceptos y recuerdos, dice que tiene 56 años y 57 de aficionado. Lo considera así porque su mamá estaba embarazada y eso significa que lo llevaba al beisbol desde entonces. Muy buenos recuerdos del Rápido Esquivel, Mago Septien, Sonny Alarcón, Tommy Morales y este servidor.

La LMB reporta el incremento que se ha tenido con la presencia de aficionados en los parques de beisbol. Después de los primeros 15 días se menciona casi al 100% esa asistencia comparado con los primeros 15 del año pasado. Hasta ahora las mejores asistencias las tienen los Toros de Tijuana (132,532), Sultanes de Monterrey (115,507) y Diablos Rojos de México (105,637). Las más bajas las tienen el Unión Laguna (15,463) y Piratas de Campeche (15, 932).

Los Marlins de Miami no levantan, van en retroceso con sus 6 ganados y 16 derrotas hasta la jornada del lunes. Los Yanquis reciben elogios porque, no obstante sus 13 jugadores lesionados, convertido en un hospital el equipo, el lunes por la noche empezaron serie por el oeste venciendo 4-3 a los Angelinos en juego de 14 entradas.

Se redujo a 14 la cantidad de bateadores sobre los .400. Así comenzó anoche la acción de las nuevas series, poco a poco pero se han ido reduciendo los porcentajes abultados. El pitcheo ya tiene a 10 lanzadores debajo de 3.00 en efectividad. Evidentemente que es un signo positivo en la búsqueda de mejorar el espectáculo. Los jonroneros han sido frenados, Michael Wing y José Vargas, ambos de Aguascalientes, llevan 7 cada uno. Aunque estarán jugando en casa, lo que será un reto para los lanzadores de los Acereros.

Hasta ahora los managers parecen estar firmes con sus respectivos equipos. No se ha dicho nada de alguien que se encuentre en la cuerda floja. Claro que es muy temprano, pero ha sucedido otros años que se han iniciado las especulaciones sobre cambios de manejadores porque su equipo no ha carburado. Eso también puede leerse en los standings de las zonas Sur y Norte, los líderes no se han despegado y están muy parejos en la parte del medio. Eso sucede no obstante que un equipo, Toros de Tijuana, entraron a su serie de anoche en Saltillo con una racha de 8 victorias consecutivas.