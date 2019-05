Tiempo del recuerdo

Ayer se recordaron los juegos sin hit ni carrera de Rafael García y Armando Pruneda en la LMB. El primero lo hizo el 17 de mayo de 1981, con los Indios de Ciudad Juárez le ganó 3-0 a los Azules de Coatzacoalcos en juego de 7 entradas. También fue de 7 entradas el juego de Pruneda, que con Monclova derrotó 1-0 a los Tigres el 17 de mayo de 1987.

No recuerdo una contingencia ambiental como lo que sucede ahora en la Ciudad de México, viví en la capital más de 40 años y recuerdo días difíciles pero no como lo que ahora sucede, no se pudo jugar anoche el primero de la serie contra los Saraperos de Saltillo. Se anunció ayer por la tarde que el primer juego será este sábado, siempre y cuando haya mejorado la situación. Por lo pronto la serie contra Unión Laguna se cancelaron todos los juegos.

Mucha pena en los medios beisboleros por el fallecimiento del joven cronista Manuel Azrrubal Olivas Álvarez, quien falleció durante su estancia en la Ciudad de México como cronista viajero del Unión Laguna. Un ataque cardiaco provocó su fallecimiento, estaba en su cuarto de hotel, durante la espera de los juegos contra los Diablos Rojos de México que no se celebraron. Fueron cancelados por la grave contingencia ambiental que se padece en la capital del país. Platicamos con Jorge Lechuga y fue quien nos dio más informes. Azrrubal Oliva estaba haciendo su debut en esta labor supliendo a Héctor Pimentel que este año se quedó como titular de las transmisiones en Torreón. Manuel Azrrubal estaba debutando con el equipo de su tierra, antes estuvo en Monclova donde transmitió juegos de los Acereros.

Los Naranjeros de Hermosillo ofrecieron conferencia de prensa en la capital sonorense, fue para presentar a su cuerpo técnico completo, los que acompañarán al mánager Vinicio Castilla desde la próxima temporada de la LMP. Se integran al cuerpo técnico el ex catcher Gerónimo Gil, José Luis “Borrego” Sandoval, Erubiel Durazo y Élmer Dessens, en tanto que continúan Adulfo Camacho, Ricardo Solís, Ramón Munguía, Cornelio García y Maximino León. La verdad que resulta una gran cantidad de elementos que acompañarán al mánager Vinicio Castilla. Casi puede asegurarse que es una cifra récord que ningún otro equipo ofrece para la próxima temporada. Ayer por la tarde se dio a conocer que tampoco se jugaría el primero de la serie contra Saraperos de Saltillo el día de ayer, se reprogramó para este sábado el primero y doble juego el domingo. Siempre y cuando haya mejorado la contingencia ambiental. Así que todo esté sujeto a que las cosas cambien. El draft de la LMP empezará alrededor de las 10:30 horas en un lugar que ya fue asignado dentro de las instalaciones del Salón de la Fama el próximo martes 21 de mayo, ubicado en un ala del complejo de diversión de Fundidora de Monterrey. Se supone que ahí estarán reunidos todos los directivos de la liga invernal, los representantes de los equipos de Guasave y Monterrey. Ya se tiene todo el esquema del sistema como se ofrecerá el draft.

