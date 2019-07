Tiempo del recuerdo

Hoy se recuerda la gran noche de Daniel “Coyota” Ríos en el parque Delta de la Ciudad de México.

El 10 de julio de 1947 enfrentó con los Industriales de Monterrey a los Azules de Veracruz con su gran estrella del montículo Max Lanier. El juego se fue a 12 entradas y Ríos se sostuvo toda la ruta, además de que en 10 entradas tuvo sin hit a los Azules. El único hit que aceptó salió del bateador emergente Buster Clarkson. Ríos y el Monterrey ganaron 2-0 este gran juego.

La LMP celebrará sus 75 años de beisbol, contando desde 1945 que nació la llamada Liga de la Costa. Se recordará a los pioneros y a muchas figuras que estuvieron en ese beisbol en esa primera etapa partiendo de 1945. Posiblemente se haga alusión a la presencia de Whitey Ford que fue parte de los Venados de Mazatlán; a Don Larsen, el hombre del juego perfecto en la Serie Mundial de 1956 con los Yanquis de Nueva York y contra los Dodgers de Brooklyn. No olvidar a Bob Lemon y otras grandes figuras que aparecieron por la Liga de la Costa cuando todavía no tenían un nombre famoso, pero sí las facultades. Este servidor se hizo presente en ese beisbol en aquella etapa llamada Liga Sonora-Sinaloa, allá por 1968 llegué con la representación de El Heraldo de México. Afortunadamente viven muchos que pueden constatar mi presencia cuando en la capital de la República nadie se fijaba en este beisbol, se sacaban los resultados de un día para otro. Llegaban los resultados por medio de telegramas para hacer la nota que aparecía hasta el día siguiente. Representando a El Heraldo empecé a enviar resultados de los juegos que aparecían al día siguiente. Reportajes, entrevistas a jugadores mexicanos que estaban en las Ligas Mayores y llegaban desde el primer día que se iniciaba la temporada, como Jorge Orta, Mario Mendoza, Bobby Treviño, Vicente Romo, Aurelio Rodríguez, Isidro Monge, Rubén Amaro, etcétera. Horacio López fue un presidente de mucha categoría, me hablaba seguido a la Ciudad de México para darme noticias. Gracias a eso en agosto de 1970 me dio la exclusiva de que la LMP ingresaba a la Confederación del Caribe y que la temporada 1970-71 ahora se llamaría Liga Mexicana del Pacífico. El campeón sería la representación para la Serie del Caribe y tocó a los Naranjeros de Hermosillo viajar a San Juan, Puerto Rico, para su primera experiencia. Porque recuerdo esto, sencillamente porque trabajé 21 temporadas como cronista en Hermosillo, Tijuana y Culiacán.

También porque nadie va a decirlo y no voy a pecar de modesto, digo lo que sucedió y punto. Este servidor estuvo muy ligado al beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y uno de mis mejores contactos entre los directivos fue Juan Manuel Ley, el colega Pelón Aguilar lo sabe bien porque me acompañó a todas partes en aquellos primeros años. También Alfonso Araujo, que me pasó toda la información de una junta urgente que se produjo en 1968 cuando los Ostioneros de Guaymas estaban por irse de la liga y Horacio López se reunió con los directivos para salvar la situación. Fue tan buena la decisión tomada que la liga se solidificó.