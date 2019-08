Tiempo del recuerdo

Hoy se recuerda el Juego de Estrellas de 1954 que se celebró en el parque Cuauhtémoc de Monterrey. Precisamente el 3 de agosto las estrellas mexicanas se impusieron 1-0 a los extranjeros, gracias a cuadrangular de Epitacio “Mala” Torres. Un inmortal del beisbol profesional mexicano.

Los Saraperos de Saltillo iniciaron serie en casa, desde anoche enfrentan a los Toros de Tijuana y luego tendrán otra serie contra ellos pero será en Tijuana. Ante Monclova y Sultanes de Monterrey ya no tienen compromiso, el resto de sus series serán contra Generales de Durango, Unión Laguna y Tecolotes de los Dos Laredos.

No es tan oscuro el panorama para poder calificar, dependerá mucho de mantener buen ritmo ganador contra los rivales que todavía le quedan en el calendario. Ya estamos en plena recta final y apretar clavija es lo adecuado.

Claro está, aunque aparentemente sus rivales no tienen mucho futuro esta temporada y podrían aprovecharlos, no olvidar que en estos cierres de temporada no existe el rival débil. Ahí tenemos el ejemplo de su última serie, se encontraron a unos Generales de Durango mejor reforzados y perdieron la serie.

Aunque cabe aclarar que a estas alturas no es ganar series, una sola victoria puede ser favorable, o puede ser una derrota de eliminación. Águilas de Mexicali está dosificando el anuncio de sus refuerzos y, aparte de anunciar que regresa su mánager, ahora dan a conocer a su tercer extranjero, será Philip Evans. Por su parte, los Mayos de Navojoa están dándole una manita de gato al parque Manuel “Ciclón” Echeverría.

En el beisbol de las Ligas Mayores se reporta que el cubano Yasiel Puig está contento por su cambio a los Indios de Cleveland. Se dice que la tribu es un equipo tranquilo que solamente trata de cumplir son sus actuaciones en el terreno de juego pero habrá que esperar si se contagia Puig de esa tranquilidad o los contagia de sus reacciones. Poco antes de dejar a los Rojos de Cincinnati,

Puig se vio involucrado en una bronca entre sus excompañeros y los Piratas de Pittsburgh. A favor de Puig sus números en actuaciones contra la Liga Americana cuando jugaba para los Dodgers de Los Ángeles es bueno, y habrá que seguir sus actuaciones. Por otro lado, les han llovido las críticas a los Yanquis de Nueva York y Medias Rojas de Boston por no haber tomado refuerzos antes del límite. Los dos equipos confían en lo que tienen, los Yanquis confiando en que este año les respondieron los suplentes al empezar la temporada con más de media docena de sus estrellas lesionados.

Los Yanquis tienen un serio problema con su pitcheo, en los dos últimos meses sus abridores han pasado las de Caín. En el mes de abril su promedio fue de 3.50 en el pitcheo abridor, en mayo 4.07, 5.75 en junio y julio 6.32. Habrá que esperar ahora qué hacen porque ya no hay más recursos para obtener mejores elementos.