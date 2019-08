Tiempo del recuerdo

Agustín Verde, mánager cubano que llevó al Águila de Veracruz a los campeonatos de 1937 y 1938, hoy se le recuerda porque cumpliría años. Nació en Pinar del Río el 28 de agosto de 1888.

Anoche se inició una batalla especial entre los Tecolotes de Los Dos Laredos y los Saraperos de Saltillo. El parque Francisco I. Madero registró buena asistencia para esta serie que implica muchas cosas interesantes. En otros frentes se buscan lideratos finales en la ofensiva y el pitcheo.

No tenemos ninguna duda de que el Pitcher del Año será César Valdez, de los Leones de Yucatán.

Cierra con marca de 15-2 en ganados y perdidos, líder con 2.26 en carreras limpias; la gran figura de los Leones de Yucatán.

Con Yoanner Negrín hace el uno-dos del pitcheo de toda la liga, segundo con 3.22 y 13-6. Con José Samayoa ahí cerca forman la gran trinchera del equipo yucateco. Los separa Juan Pablo Oramas que ocupa el tercer lugar con 3.94. Samayoa tiene 4.19, pero el equipo peninsular tiene un caballo negro en el norteamericano Dustin Crenshaw que llegó como refuerzo de última hora lo que hará muy peligroso al equipo durante la etapa de la postemporada. Crenshaw tiene 4-1 y 3.25 hasta antes del juego de anoche.

Yo quisiera ver qué equipo puede pasar sobre los Leones de Yucatán para instalarse en la Serie del Rey. Yucatán no estuvo mal en bateo durante la temporada regular, posiblemente tienen lo necesario para que el pitcheo se imponga con ese dominio que han mostrado, teniendo ese respaldo. En las series cortas, el pitcheo es clave, siempre me recuerda a los Dodgers de Los Ángeles de los años 60 con Sandy Koufax, Don Drysdale y Claude Osteen. También aquellos Orioles de Baltimore de los años 70, con Miguel Cuéllar, Jim Palmer, Dave McNally y Pat Dobson.

Inolvidable aquel año que ganaron 20 o más juegos cada uno de estos últimos. Era fabuloso aquel equipo de los Orioles.

No se ha dicho más de la última reunión sostenida por los directivos de la LMB. Muy bien pensado en no abundar de todo lo que se dijo cuando está en el futuro inmediato el final de la temporada y los juegos de postemporada. Sin embargo, es indudable que se harán muchas cosas, no sabemos si defenderán sedes como Aguascalientes, León, Durango y Torreón. Estos son casos de malas administraciones. Creemos que no se puede volver a operar estas plazas nada más cuando un grupo de personas lanzan discursos de que todo estará bien. No olvidar que las sedes mal administradas afectan a las plazas buenas. El aficionado sabe muy bien quién es quién y qué está pasando. Sobre todo si esto sucede en su sede.

Por lo pronto, los juegos de postemporada ya están a la vuelta de la esquina y hay que disfrutarlos.

Recuerden aquello de que no todo es malo en la vida.