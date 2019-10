Tiempo del recuerdo

Este dato es para quienes defienden la paternidad del beisbol en sus dominios, por ejemplo, se dice que el 16 de octubre de 1892 y a las 8:30 horas se celebró en la Plaza Santiago de Mérida, Yucatán, un juego en el que Sporting Club Yucateco vence al club América 29-6. El tercera base y quinto bat. Fernando Urzaiz Rodríguez, de la familia cubana que llevó este deporte a Yucatán, dos años antes, fue el organizador de dicho juego. En juego de la todavía Liga Invernal Sonora-Sinaloa, el 16 de octubre de 1969, a pesar de lograr 16 ponches, el norteamericano Bob Johnson del equipo Ostioneros de Guaymas pierde 3-1 ante los Yaquis de Ciudad Obregón. Juego que ganó Miguel Antonio Puente y Ronnie Camacho dio cuadrangular por los ganadores.

Un recuerdo más de Fernando Valenzuela, el 16 de octubre de 1980, jugando para los Mayos de Navojoa, logra su primera victoria venciendo 2-0 a los Naranjeros de Hermosillo, teniendo como rival a Luis Fernando Guzmán. Con los Cardenales de San Luis a punto de quedar fuera de la serie de campeonato de la Liga Nacional, juego nocturno de anoche contra los Nacionales de Washington que están que no creen en nadie, ahora nos dedicaremos a seguir el juego número tres entre los Astros de Houston, que están en Nueva York frente a los Yanquis. Iniciaron el juego de ayer tarde con una victoria por cada lado. En los tres primeros episodios brilló el pitcheo de Gerrit Cole, colgó tres cerros y dominó a la hora buena, en tanto que Luis Severino fue atacado tempraneramente con jonrón de José Altuve en la primera entrada y otro de Josh Reddick en el segundo, para poner el 2-0 que demostró de quién fue el primer tercio del encuentro. Bret Garner, Edwin Encarnación y Gary Sánchez siguieron demostrando su baja de bateo en los tres primeros innings. Al concluir el séptimo episodio, Cole seguía siendo el dominador de Yanquis, pasó de los 100 pitcheos, pero eso pareció no preocupar al mánager, ni a Cole, con el apoyo de dos carreras más en la séptima tenía un marcador tranquilo de 4-0. Los Yanquis parecían que se quedaban con la esperanza de que su ofensiva reaccione, pero más bien pensando que mañana cambien las cosas porque los Astros se adueñaron de este tercer juego de la serie. Ese cuarto juego que será hoy, sin duda alguna. La octava entrada nada más sirvió para que Cleyber Torres diera jonrón para la única carrera de los Yanquis de Nueva York. El venezolano sigue luciendo en esta serie y como fue durante la temporada regular. No hubo más y el juego para los Astros que ganaron 4-1 poniéndose 2-1 en la serie de campeonato. Roberto Osuna siguió con su gran habilidad de cerrador, retirando a unos Yanquis que tuvieron una jornada fatal con su ofensiva. Ya veremos que ajustes hace el mánager Boone para buscar empatar la serie en el juego de hoy que será nocturno.