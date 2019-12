Tiempo del recuerdo

El 4 de diciembre de 1963, Vicente “Huevo” Romo lanza juego de un hit que dio Vinicio García jugando por los Cañeros de Los Mochis. Eso fue en la séptima entrada en juego que ganaron los Ostioneros de Guaymas 2-0 en duelo con Panchillo Ramírez.

Las dos carreras fueron por cuadrangular de Kiko Castro en la sexta entrada. Toño Pulido, que vivía sus mejores momentos en la LMP, salva dos juegos el mismo día empatando récord con los Tomateros de Culiacán y contra Águilas de Mexicali. Extraño récord el que se registró el 4 de diciembre de 1966, los Yaquis de Ciudad Obregón celebraron tres juegos este día contra los Tomateros de Culiacán.

Vicente Peralta nunca se distinguió por ser un bateador de respeto, pero empató récord de tres bases por bolas intencionales en juego de 9 entradas. Sucedió el 4 de diciembre de 1973 jugando para los Ostioneros de Guaymas en Culiacán. Los Saraperos de Saltillo se reunirán con los medios de comunicación este día miércoles, seguramente para hablar de su agenda de trabajo que llevarán a la convención del beisbol organizado, que será en San Diego, California.

Aparte de algún anuncio para aumentar los refuerzos del equipo para la temporada 2020. En los rincones de las Ligas Mayores sigue el tema de los agentes libres y uno de los que más suena es el pitcher Zack Wheeler. Podría empezar el 2020 en calidad de millonario porque, después de Garrit Cole y otros bien cotizados, parece que hay varios equipos que lo quieren y ofrecerán más de 100 millones de dólares. Los Zazueta siguen dominando el bateo en la LMP. Amadeo y Christian, que no tienen ningún parentesco, están haciendo el uno-dos con .350 y .338 en bateo. Para ellos, la LMP viene siendo su liga, porque se desempeñan mejor que en el verano. Esta es una demostración de que la mayoría de mexicanos y de doble nacionalidad se lucen en los dos circuitos.

Los jugadores de doble nacionalidad han encontrado un paraíso jugando en verano e invierno, hasta como representantes de nuestro país en competencias internacionales. No hay duda de que ha cambiado mucho el beisbol invernal y de verano con esta gran cantidad de refuerzos. Los Yanquis de Nueva York están muy cerca de sentarse a platicar con Gerrit Cole y Stephen Strasburg. Otras organizaciones han platicado con ellos, pero no sabemos todavía hasta donde llegaran los Yanquis con sus ofertas. No olvidar que estos lanzadores buscan equipos de gran presencia para apoyar sus facultades.

Muy bueno el ambiente que se ha formado alrededor de la Liga Norte de México, existe mucho interés y con el apoyo del ingeniero Jaime Bonilla, gobernador de los bajacalifornianos, seguramente que se proyectan buenas cosas y con aumento de equipos para el próximo verano. Luce bien.