Tiempo del recuerdo:

Gran paliza recetaron los Naranjeros de Hermosillo a los Yaquis de Ciudad Obregón, el 21 de diciembre de 1961 ganaron por 19-0 en lo que era Liga Invernal de Sonora. Juego que ganó Miguel Sotelo y lo perdió Alberto Joachim. Héctor Espino y Juan de Dios Villarreal dieron cuadrangulares…El 21 de diciembre de 1967 en Culiacán, los Tomateros se impusieron 4-0 a los Yaquis de Ciudad Obregón en juego de un solo hit por parte de Horacio Piña. La derrota fue para Salvador Sánchez…El 21 de diciembre de 1969, Cañeros de Los Mochis propina a los Yaquis su tercera blanqueada consecutiva. Ganan 5-0 con pitcheo de Salvador Sánchez. El juego lo perdió Ramón Arano…Naranjeros de Hermosillo gana 2-1 a los Tomateros de Culiacán en duelo de los famosos cubanos, Pedro Ramos que fue el ganador y Luis Tiant. Ángel Macías y Rubén Amaro dieron jonrones por Culiacán).

Muy agradecido por haberme acompañado en otras temporadas del beisbol profesional mexicano y las Ligas Mayores. La LMB y la LMP que siguieron su ritmo del espectáculo beisbolero y que deseamos sean mejor en el 2020. Unos días de ausencia de este servidor para volver a nuestra oportunidad de la comunicación, a la vez que les deseo, amigos beisboleros, sigan disfrutando de nuestro querido deporte. Eso, no tomar nada a pecho y vamos a mantenernos unidos a nuestro querido deporte.

En asuntos de contrato, Jacoby Ellsbury se apoya en la Asociación de Jugadores para rescatar lo que le adeudan los Yanquis de Nueva York que recientemente lo dejaron libre pero con una cifra de dinero pendiente. El caso que se ha considerado como un gran fracaso de los Yanquis al invertir 153 millones de contrato por los servicios de Ellsbury, pero el jugador se la ha pasado en el hule casi todo el tiempo, como se dice en el beisbol. El adeudo es como de 26 millones de dólares y ahí están en los dimes y diretes. Jacoby alega que lo atendieron doctores de los Yanquis y por ahí está el apoyo de su defensa. Ellsbury lleva dos temporadas fuera del roster, tratan de reponerse. Lo malo para el jardinero es que todo esto suena negativo para cuando quiera volver a jugar. En este momento no tiene ningún valor en el mercado de las Ligas Mayores. Algo parecido les ha sucedido a otros equipos de Ligas Mayores, se considera que la División Central no ha producido en las contrataciones de agentes libres. Asunto que se ha visto negativo desde hace muchos años. Contratar a un agente libre con una gran cifra ha sido un fracaso, la mayoría no cumplen ya sea por baja de juego o por lesiones. Ya se presentó ante la prensa capitalina el nuevo presidente de la LMB. Horacio de la Vega estuvo en San Diego ya como parte de la delegación mexicana, que cada año hace acto de presencia en todos estos eventos del beisbol organizados por las Ligas Mayores.

Al llegar a las oficinas de la LMB dio su mensaje y claro está ahora hay que preparar su agenda de trabajo al iniciarse el nuevo año. Le espera mucho trabajo. Seguramente pronto se programará la primera asamblea bajo su dirección.