Tiempo del recuerdo

Acabo de estar en San Luis Potosí, estuve de paso rumbo a San Miguel de Allende, tierras históricas de nuestro país. Caminando por una de las calles céntricas e históricas de San Luis, alguien me saludó porque me reconoció. Mencionando mi nombre me preguntó “qué anda haciendo por estas tierras de Panchillo “Conde” Ramírez”.

Me hizo recordar al gran pitcher derecho que tuvo brillante trayectoria en el beisbol profesional mexicano. Sin duda alguna. Platicamos unos minutos y ya le dije que iba a San Miguel para ver a mi hijo Edgardo, un artista de la pintura que tiene su galería en La Aurora, donde se concentra mucho talento.

Volviendo al beisbol y particularmente el caso de Panchillo, aunque también han hecho historia otros jugadores como Ramiro Cuevas, quien lanzó el primer juego perfecto de la LMB. Y también del beisbol profesional mexicano, mucho antes de Vicente Romo, Jesús Moreno y Joakim Soria, que lo han logrado en la LMP. Panchillo estuvo cerca del juego perfecto, llegó a lanzar sin hit ni carrera y en esto fue pionero logrando la hazaña en la vieja Liga de la Costa. Por supuesto que salta el nombre de Horacio Piña, que lanzó juego perfecto con los Rieleros de Aguascalientes en 1978.

No solamente es fabuloso para los lanzadores lograr el perfecto o el sin hit ni carrera, los pitchers pueden ser grandes logrando otro tipo de hazañas. Por ejemplo, Panchillo ganó la triple corona del pitcheo el año de 1956 con los Diablos Rojos de México, con lo que ayudó para que el equipo capitalino ganara su primer campeonato en la LMB. También vemos la carrera de Ramón Arano, que es el máximo ganador de juegos, logró 334 victorias y el único sin hit ni carrera lo consiguió en la LMP cuando el circuito se llamaba Liga Invernal Sonora-Sinaloa. Tampoco pudo registrar una temporada de 20 victorias, lo máximo fueron 19 ganados en el beisbol de verano, que es donde se puede conseguir por sus calendarios más largos.

Ahora dejamos los recuerdos para ver lo que está sucediendo entre Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán. El equipo que dirige Benjamín Gil ya tiene ventaja de 2-0, aprovecharon bien jugar en casa para colocar a los Venados en situación incómoda. Ahora se reanuda la confrontación en Mazatlán y como sucede en estas situaciones, el 0-2 de los Venados los obliga a ganar para acortar la ventaja de los Tomateros. Juan José Pacho va a necesitar sacar la magia de otros años para poder colocarse en la columna de las victorias. Seguramente que su público está listo para apoyar en el Teodoro Mariscal.

Mientras tanto, continuaron las premiaciones especiales de la temporada 2019-20 de la LMP. Anunciaron ayer que Dariel Álvarez fue el más valioso de la temporada, jugando para los Charros de Jalisco fue líder con 16 cuadrangulares y 56 carreras producidas. En el beisbol de Ligas Mayores sigue especulándose que Mookie Betts podría ser negociado a otro equipo, los Medias Rojas de Boston ya hablaron de un arreglo de 18 millones por este año, pero hay varios equipos interesados en adquirirlo, entre ellos los Cardenales de San Luis y Bravos de Atlanta.