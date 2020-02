Tiempo del recuerdo

¿Qué recuerdo tengo de Genaro Puente? Nos pregunta un aficionado potosino, el señor Graciano Martínez Olvera. Fue shortstop y tuvo sus momentos sobresalientes jugando para los Sultanes de Monterrey, pero no trascendió, solamente estuvo tres temporadas y de pronto dejó el beisbol en 1966. Nacido en San Luis Potosí, lucía buenas manos y se le veía futuro, pero no hubo más, le sucedió como a otros jugadores que llegan, lucen bien pero luego deciden irse porque sienten que no tienen mucho futuro.

Siempre nos ha parecido que Rob Manfred no es un buen comisionado, habla mucho y se equivoca en su manera de expresarse, como acaba de suceder ahora que habló del trofeo al ganador de la Serie Mundial o al jugador más valioso, diciendo que es un “pedazo de metal”. Los jugadores han opinado al respecto y no hay duda que tienen razón porque le está restando valor al trofeo. No está bien con todo lo que ha venido haciendo en eso de cambiar las reglas del beisbol, tal parece que quiere figurar haciendo estos ajustes como los que ahora están planeando poner en práctica desde los juegos de preparación del 2020. Tiene en mente desaparecer el conteo de los ampáyeres. Hacerlos automáticos. Esto sería un golpe duro para el beisbol porque los conteos son parte de la emoción del juego.

Vamos a esperar qué sale de todo, además no han finalizado las investigaciones en el caso del robo de señales. Hasta ahora todo se ha cargado al equipo de los Astros de Houston, falta lo que se diga de los Medias Rojas de Boston. Por cierto que en el robo de señales siguen las confrontaciones contra jugadores del club, uno de ellos José Altuve. Sus compañeros lo defienden pero la mayoría de jugadores de otros equipos lo señalan como jugador culpable de las señas robadas en el 2017.

Sergio Mitre hace declaraciones mientras entrena tratando de alcanzar su mejor forma para la próxima temporada ahora que los Saraperos le extendieron contrato para seguir con el equipo. Mitre agradece todo eso y dice querer tener una gran temporada para ayudar a que el equipo gane el campeonato. Mitre tuvo marca de 9-3 la temporada pasada.

Los campeones Acereros de Monclova ratifican la noticia de que Chris Carter regresa al equipo, sus números indican que atacó fuertemente los récords de temporada regular del equipo. Sus 49 cuadrangulares lo colocan como el mejor en una temporada del club. También produjo 119 carreras. Realmente fue un jugador valioso del equipo.

Los Toros de Tijuana afirman la contratación de Vidal Nuño para unirse al cuerpo de abridores junto a Manny Barreda, Carlos Hernández, James Russell, José Samayoa, entre otros que conformarán el cuerpo de abridores. Por otro lado, los Tigres siguen armando su pitcheo abridor con las contrataciones de Jonathan Castellanos y ahora Terance Marín. Este último tuvo marca de 7-3 con los Toros la temporada pasada. Los Pericos de Puebla anuncian la contratación del dominicano Carlos Peguero.