93 años de historia priista

El PRI es así porque así somos los mexicanos.- Carlos Salinas de Gortari

Cumple 93 años el Partido Revolucionario Institucional y en medio de los festejos desde su cuenta oficial de Twitter lanzan una infografía que contiene “93 datos que quizá no sabías” la cual señala en su punto 48: El presidente más guapo de México fue priista (sic). Con ese nivel de frivolidad el otrora partido poderoso y dominante, presume como si fuera una virtud la apariencia física de quien, según la percepción, ha sido el presidente con la administración más corrupta de la historia y quien además es culpable directo e indirecto de la debacle reciente del PRI y el desdibujamiento del oficio político.

Así decide iniciar los festejos por sus 93 años de historia el PRI, el partido que gobernó nuestro país por 77 años, que en sus mejores momentos puede presumir de logros importantes, como la creación y consolidación de instituciones que trajeron desarrollo, estabilidad y progreso a México, pero que hoy se encuentra en su peor etapa, alejados de la simpatía de la ciudadanía y vinculado su nombre con todo tipo de connotaciones negativas, hoy decir PRI para la gente se vuelve sinónimo de corruptos, ladrones, criminales, ineptos.

Todos los mexicanos somos guadalupanos y priistas, señalaba un muy respetado profesor del que tuve el honor de asistir a su clase, y francamente encuentro llenas de razón sus palabras, somos católicos y guadalupanos, pues el poder del catolicismo permea en la configuración de nuestra sociedad, de tal manera que no importa la religión que profesemos, estamos regidos por las reglas que se instauraron en el comportamiento social por la influencia de la Iglesia en nuestro país y lo mismo sucede con la clase política y la ciudadanía mexicana, el gen priista es una realidad, el PRI fue el creador del sistema que impera y funciona actualmente en México, con el cual se incorporaron al oficio político toda clase de conductas peyorativas y que se encuentran tan arraigadas en nuestro escenario, que no importa el partido político en el que militemos o simpaticemos, como dijo Felipe Calderón en su campaña electoral, “todos llevamos un priista dentro”.

Arriba el PRI a su 93 aniversario siendo comparsa y cómplice del partido en el poder a conveniencia, negociando votos en la cámara por espacios de poder o por impunidad, en un contexto histórico en el que el país requería de una oposición congruente, combativa y democrática el PRI prefirió hacer la vista gorda y apostar por cuidar y preservar sus pequeños espacios de poder o apostarle a la amnesia de la gente con la esperanza de volver a ganar elecciones.

Cumple el PRI 93 años con tremenda crisis de identidad, alejado de sus bases, de los ideales que pregona, con una estructura débil y oxidada, sin proyecto, sin ideas, sin propuestas. Creyendo, como desde siempre, que en algún punto llegará una figura redentora a resolver los problemas que mantienen rezagado al PRI en el ánimo de los electores, apegados al culto a la personalidad a la idea constante de que será un personaje quien imponga orden y evadiendo la responsabilidad y la posibilidad de organizarse como grupo para mejorar.

Ojalá el PRI mejore en el corto plazo, que entienda su papel histórico y la necesidad de transformarse, abrir sus puertas a la modernidad, a la transparencia, a la democratización del instituto; ojalá, porque existen cuadros muy valiosos dentro del partido y ojalá porque un PRI fuerte, honesto y democrático siempre será bienvenido al escenario político de nuestro país.

¡Feliz cumpleaños, PRI! Pónganse a hacer la chamba.