Acabar con la corrupción ¿o esconderla?

Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. -Kofi Annan

La 4T llegó al poder al amparo abanderados en la máxima de “no mentir, no robar, no traicionar a la gente”. Toda la discursiva que rodeaba la lucha de quien hoy es presidente, Andrés Manuel López Obrador, giró en torno a la corrupción, a la que echaba la culpa de todos los males que aquejaban a nuestro país y a la que se comprometió a acabar desde el primer día de su mandato.

A pesar de que nos gusta mucho lo que dice alguien, siempre es mejor fijarse en lo que hace. Esta semana, nuestro presidente emitió un decreto a través del cual esquiva todos los procesos de revisión ambiental, responsabilidad y viabilidad, prácticamente para TODO lo que el Gobierno quiera construir, es decir, basado en este decreto, las dependencias deben aprobar en cinco días cualquier proyecto que el Gobierno considere de interés público y de seguridad nacional.

Es decir, el presidente nos hace evidente que la ley le estorba, que el Estado de derecho solo es justo si le favorece y que aquí su voluntad se hará conforme, por un lado, o por encima de la ley. Llevamos todos los procesos a lo oscurito, la promesa de acabar con la corrupción se convirtió en esconderla, como si barriéramos la casa y pusiéramos el polvo debajo del tapete. El bono democrático que recibió el presidente y su movimiento, el apoyo abrumador, fue para que las cosas cambiaran conforme a lo justo, transparente y legal, no para quitar a unos y beneficiar a otros, mientras los de abajo siguen igual que antes o hasta peor. Lo señalé en mi colaboración de la semana pasada, la prioridad en el presupuesto fueron las obras faraónicas del Gobierno, aunque nadie nos haya dicho si son viables y cómo nos habrán de beneficiar. Pues bueno, con este decreto, sabremos aún menos de lo que ya sabíamos, pues no estarán obligados a nada; y del manejo de recursos, mejor ni hablar.

Ojalá veamos a una oposición fuerte y unida, que activen los mecanismos constitucionales para frenar esta violación al Estado de derecho, pero ojalá veamos a un Gobierno que rectifique respecto de una actitud soberbia y que, sin duda, abusa de la confianza que depositó la gente en un movimiento que despertó esperanza y fe en un cambio. Por el bien de nuestro país, necesitamos que rectifique el camino y se siga la ruta que han probado otras naciones para su progreso: el respeto irrestricto a la legalidad, instituciones consolidadas, un sistema eficiente de impartición de justicia, rendición de cuentas periódica y efectiva y, un mecanismo democrático para la división de Poderes.

La última de Guasave: quienes me conocen, saben que es mi orgullo ser guasavense, y que todos los logros y méritos de mis coterráneos serán siempre celebrados por mí como si fueran propios. En esta oportunidad quiero aprovechar el espacio para felicitar y desear el mayor de los éxitos a Miguel Ángel Robles Santillanes, quien esta semana presentó una novela de suspenso llamada Tierra bendita, tierra envenenada, ¡enhorabuena!