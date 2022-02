De cajas chinas y otros cuentos

audima

La población general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe.- Noam Chomsky

Con el estreno de la película La dictadura perfecta en 2014, se incorporó al lenguaje político la frase o concepto de “la caja china”, que define a la acción de los gobiernos de fabricar o aprovechar una historia que capte la atención de la población y los distraiga de los problemas nacionales o errores de la administración en turno verdaderamente importantes.

Con la incorporación de esta expresión que rebautizaba las ya conocidas “cortinas de humo”, el pueblo reconoció antiguas controversias que tuvieron amplia cobertura de los medios como auténticas “cajas chinas”, tales como: los triunfos deportivos de Julio César Chávez; las capturas de personajes controvertidos como Miguel Ángel Félix Gallardo y Joaquín Hernández, la Quina; el escándalo de la Paca y la osamenta de El Encanto; la influenza H1N1; las visitas del Papa al país y por supuesto las más emblemáticas de todas: las apariciones del chupacabras y el uso de los Juegos Olímpicos del 68 para tapar la matanza de Tlatelolco.

El problema es que el imaginario colectivo empezó a identificar a esta práctica con prácticamente toda noticia que generara atención, es decir, para el pueblo mexicano todo lo que pasaba era una acción del gobierno para tapar problemas económicos o políticos, provocando una paranoia generalizada y una incredulidad exacerbada, donde la sociedad pasó de la sospecha a las alucinaciones, creyendo que el gobierno controlaba, por ejemplo, los triunfos y fracasos de la selección nacional; capturaba al Chapo Guzmán, el criminal más buscado del mundo, para después dejarlo fugarse y recapturarlo a placer cuando lo necesitara; vaya, según las opiniones de la población, el gobierno tuvo la capacidad de mandar desconectar a Chespirito o Joan Sebastian para que sus muertes ocultaran los fracasos y problemas relevantes en turno. Ojo, no digo que sospechar y cuestionar sea bueno o malo, sin embargo, no me explico cómo la mayoría de la población pasó de sospechar de todo, literal todo, a no discutir absolutamente nada, lo digo porque nuestro presidente actual, deliberadamente y de su propia boca genera polémica e insiste en centrar la atención en problemas que ni son problemas ni son importantes, así entonces, lo hemos visto organizar una “rifa del avión presidencial” en la que ni rifó el avión, ni se vendió y donde ni siquiera repartió los premios; exigir perdón a España y al Vaticano por la conquista al pueblo mexicano que sucedió hace 500 años; consultas ciudadanas y una revocación de mandato patito que ni son legales ni vinculantes; y, a últimos días, revivir una vieja polémica, innecesaria por su inviabilidad, sobre una solicitud al gobierno austriaco para repatriar el penacho de Moctezuma.

La intención de AMLO es evidente, distraer a la ciudadanía con estos temas irrelevantes mientras tiene el país en llamas, con cifras negativas en absolutamente todos los indicadores (salud, seguridad, economía) y a su hijo acorralado con fuertes señalamientos de corrupción. Y en sí, el problema no se restringe a tener un presidente que prefiere vender cortinitas a resolver dificultades, la situación es también que tenemos una ciudadanía pasiva que pasó de una indignación que encontraba sospechas en todo, a permitir que se usen los recursos y las herramientas de nuestro gobierno para distraer en lugar de resolver los problemas. No, traer el penacho de Moctezuma, vender el avión o que nos pidan perdón España, el Vaticano, los gringos o quien sea, no va a resolver ni medio problema de los mexicanos, pero que se ponga a chambear el presidente seguramente en algo vamos a avanzar y si el presidente no quiere trabajar, empecemos los ciudadanos a exigírselo, que para historias, fantasías y entretenernos ya tenemos suficiente con Netflix. Condolencias: Consternado y sumamente triste por el fallecimiento de Luisa Oceguera Espinoza de los Monteros, quien si algo le sobraba en la vida era brillantez, va a hacer mucha falta aquí entre nosotros, pero seguramente estará iluminando otros espacios en el más allá. Mis condolencias a su hijo y su familia. Felicitaciones: con mucho orgullo les presumo que mi querida amiga, la cantante guasavense Thalía Cota, lanzó esta semana el sencillo de su autoría Se te olvidó, de verdad se los digo, la canción es espectacular. Está disponible en todas las plataformas, échese la vuelta por YouTube o Spotify, escúchela y compártala, apoyemos al talento local y a los músicos independientes.