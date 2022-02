La libertad de expresión, bajo ataque

audima

Lo que importa es la información, no la opinión que se tiene sobre ella.- Anna Politkovskaya

La libertad de expresión se encuentra bajo ataque; insisto, no terminaba el primer mes del año, y balas asesinas ya habían quitado la vida de dos periodistas, en lo que ha sido el sexenio más violento contra la prensa; y el presidente sigue encerrado en su constante embestida contra todos los que no hablen bien de su Gobierno. Andrés Manuel López Obrador usa el púlpito presidencial, la cobertura, infraestructura y aparato gubernamental para arremeter contra aquel medio, sujeto o periodista que lo cuestione.

Al presidente le molesta la información, la transparencia, la libertad. Ya lo mencioné la semana pasada en mi colaboración, el papel histórico de la prensa no debe ser de porrista o difusor de los logros del Gobierno. Cuando a una Administración le va bien, la gente lo siente en sus bolsillos, en su seguridad, en su tranquilidad y en su progreso, no necesita de publicidad o medios para convencerse de una realidad que no corresponde. La función del periodismo es la de opositor del poder, investigar, escudriñar, exponer e informar de los abusos y todo lo que no se está haciendo bien.

Al presidente le molesta que le digan que su hijo vive rodeado de lujos y no tiene cómo justificarlo, que se señale que sus políticas han sido un fracaso, que sus megaproyectos no tienen pies ni cabeza, que la economía va mal y la seguridad, ni se diga, que se exponga que entre sus colaboradores se encuentran corruptos, acosadores y hasta ladrones;pide denuncias, y cuando los ciudadanos se atreven a denunciar, pide no interferir en la labor de la justicia y no hacer juicios adelantados hasta que se cumpla el proceso. Pero cuando las conclusiones llegan, de todos modos arropa y protege a sus incondicionales, como es el caso de Delfina Gómez, a quien ya un Tribunal encontró culpable. Al presidente le molesta la realidad, prefiere su burbujita.

El presidente se ha peleado con Carlos Loret, Julio Hernández, Martín Moreno, Ricardo Alemán, con Reforma, Excélsior, La Jornada, Proceso, Brozo, Carmen Aristegui y muchos otros que incluso han sido aliados en su lucha. El presidente, desde su tribuna mañanera, que según expertos en los primeros tres años de Gobierno le han costado 30 millones de pesos a los mexicanos, con su figura presidencial y con todo el aparato que lo apoya, emprende una ofensiva contra todo aquel medio que no lo apoye.

Quien no identifique todas estas acciones como represión, como autoritarismo, censura y ataques a la libertad de expresión, simplemente está desconectado de la realidad. Al final de cuentas, se nota que es el reflejo del porqué es este ya el sexenio más violento contra periodistas, y esto no hay burbuja que lo oculte.

Felicitaciones: Muchas felicidades a Jesús Vizcarra Calderón, a toda su familia y todos los que forman parte de la empresa SuKarne por la obtención por tercera vez del Premio Nacional de Exportación, sin duda, continúan siendo líderes nacionales e internacionales en su ramo y un motivo de orgullo para los sinaloenses.

Mención especial: Quiero aprovechar este espacio para hacer una mención muy especial a mi querida madre, Rossana Quiñónez, quien recién el pasado fin de semana fue dada de alta de una enfermedad con la que ha luchado durante más de 15 años, afectando su cuerpo, su alma y sus ganas de vivir. Muchos doctores y muchas opiniones le dijeron que quizá nunca se levantaría y, sin embargo, se encuentra sonriendo, bailando y luchando por todo lo que viene. Eres un ejemplo, mamá, de vida, de esfuerzo y corazón. Te amo con toda mi fuerza, que es poca comparada con la tuya.