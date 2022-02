La misma gata, nomás que revolcada

audima

El pueblo hace memes de los políticos, pero son los políticos los que se siguen riendo del pueblo. – René Pérez Joglar “Residente”

En el año 2011, Morena irrumpió en el escenario político nacional y solo le bastaron siete años para arrasar todas las elecciones y conquistar incluso la Presidencia de la República, sin embargo, Morena nació con un único y solo objetivo: impulsar el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, lo que significa que Morena es AMLO y AMLO decide todo en Morena, así ha sido desde su fundación, así ha sido durante su desempeño y así seguirá siendo durante el mandato de Andrés como presidente.

Morena y AMLO aprovecharon el descontento generalizado que provocó, primero la decepción de la alternancia que encabezó Vicente Fox y el fracaso que significó el regreso del PRI con Peña Nieto, partido que históricamente había gobernado tres cuartas partes del último siglo en nuestro país. Para hacerse del éxito, capitalizaron principalmente la narrativa del combate a la corrupción, la única promesa, la única estrategia, la única posibilidad de que México saliera del marasmo y atraso que vivía, consistía en erradicar la corrupción, así entonces, prácticamente todos los problemas se solucionaban así: la inseguridad, la pobreza, el estancamiento económico, las deficiencias en salud, el retraso educativo, todo, prácticamente cualquier tarea en la que se involucrara el gobierno tenía una sola y simple solución: combatir la corrupción, hablaba incluso de que derivado de este combate se ahorrarían al año 500 mil millones de pesos, mismos que destinaría a los problemas más apremiantes de los mexicanos.

Sin embargo, ante la pregunta insistente de sus adversarios, entrevistadores, panelistas o quien tuviera la oportunidad, sobre cuál sería la estrategia para concretar la eliminación de la corrupción, la respuesta era tan simple, como absurda, solo bastaba con que AMLO tomara protesta como presidente para que su ejemplo y autoridad moral fueran suficientes para que ningún funcionario fuera corrupto, señalaba literal “limpiaría el gobierno, como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”.

A pesar de todos los ofrecimientos, a pesar de ser su principal narrativa y eje de su discurso, a pesar de que lo señaló como el problema prioritario de México, muy a pesar que señaló que sería la mejor estrategia para resolver los rezagos y aun con todas las horas y horas que dedicó a hablar del tema, la promesa de acabar con la corrupción quedó en eso, en mentiras y más mentiras.

Hoy, AMLO no muestra ser distinto a sus antecesores, es exactamente igual que Peña Nieto y su casa blanca, Calderón y la estela de luz o Fox y los hijos de Marta Sahagún, son exactamente lo mismo, igual o peores de cínicos y de desvergonzados. En un reportaje que cuenta con rigor periodístico, en el que acompañan a Loret personas ampliamente reconocidas, se identificó un posible conflicto de intereses y corrupción del hijo del presidente, sin embargo, el presidente prefirió atacar a la prensa y a todo el que se le puso enfrente antes que esclarecer los señalamientos de los que era objeto su hijo. 17 días tardó su hijo en dar un posicionamiento, el cual, por cierto, generó muchas dudas de la veracidad de lo afirmado y donde, para colmo, se descubrió otro posible conflicto de intereses. A pesar de que todo el aparato político, partidista, ideológico, periodístico y ciudadano salieron en la defensa y arropamiento del presidente y su familia, repitiendo incesantemente que el reportaje es falso, no han hecho el más mínimo esfuerzo de desmentirlo con pruebas ciertas, contundentes e irrefutables. “El que nada debe, nada teme”, ha repetido hasta el cansancio el presidente, cuestión que también ha quedado en mero discurso.

Hay que recordarlo con mucha precisión el día de mañana a la hora de votar. Ya no tenemos oportunidad de escuchar chistes y payasadas en los debates, a partir de este 2022, AMLO, Peña, Fox, Calderón, Salinas, todos caben en el mismo cajón de pillos, corruptos y sinvergüenzas que han usado el poder en su beneficio, así que intentemos poner más atención en las propuestas y que nos expliquen claro y preciso cómo habrán de implementar los mecanismos para que funcionen sus promesas.