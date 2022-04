La oposición más perdida que un machigüi

audima

La oposición es el arte de estar en contra tan hábilmente que, luego, se pueda estar a favor.- Charles Maurice de Talleyrand

La democracia se encuentra constantemente en peligro, la atacan el empoderamiento del populismo, la demagogia, la intolerancia, y en una época en la que se empapan tintes de autoritarismo, es sumamente importante, además de la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones, el poder contar con una oposición sólida, organizada y enfocada.

Cuando más necesitamos que el PRI y el PAN cumplan su deber histórico con la patria, es cuando parecemos encontrarlos más extraviados entre frivolidades, el ego y sus pugnas de poder, resulta increíble que esta semana llamen a conferencia de prensa para usar como argumento el lanzamiento de ¡un lego!, si el recurso de la oposición es un juguete de bloques para emular la “casa gris” de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, teniendo la oportunidad de construir una narrativa eficaz, que evidencie la farsa de Morena en su lucha contra la corrupción, pudiendo activar mecanismos jurídicos nacionales y en el extranjero, pudiendo capitalizar el descontento social por el resto de promesas no cumplidas, pudiendo exhibir la turbiedad en la administración de los recursos destinados a los proyectos emblemáticos de este gobierno, pudiendo establecer un acercamiento ciudadano, en el que sean los mismos ciudadanos los protagonistas de este descontento, prefirieron esconderse detrás de una pantalla y presentar un juguete.

Recién el miércoles, el PRI, PAN y MC presentaron en el Senado un punto de acuerdo para citar a funcionarios de la 4T a que declaren asuntos relacionados con el Tren Maya, punto de acuerdo que se sometió a votación y Morena impidió la comparecencia, pero perdiendo por apenas 2 votos, votación a la que cabe aclarar que faltaron Lily Téllez, Miguel Ángel Mancera, Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Josefina Vázquez Mota y Beatriz Paredes, así es, la plana mayor de la oposición decidió no presentarse a la votación, cabe aclarar que para quien entiende el funcionamiento del trabajo legislativo, un punto de acuerdo no sirve prácticamente para nada, pero entonces ¿para qué presentarlo en un principio? prefirieron desperdiciar la oportunidad de mandar un mensaje de unidad, de demostrarle al presidente que existe un bloque opositor que lo va a cuestionar y auditar, que en Legislativo no existe un cuerpo a modo y va a ser un contrapeso para decisiones autoritarias o perjudiciales para nuestro país.

Excusas sobraron cuando se mostró el descontento contra los senadores faltantes, como si no supieran los grupos parlamentarios lo que se está discutiendo en el pleno o no estuvieran enterados del orden del día.

El fracaso de la 4T y de Morena como gobierno ya está evidenciado, pero no será suficiente para que la población voltee en automático al PRI o al PAN, es necesario que los partidos políticos se esmeren en construir una plataforma que los acerque con la ciudadanía ofreciéndoles integridad, transparencia, empoderamiento, congruencia, mucho trabajo y una representación digna. Sin el trabajo congruente, constante y organizado de la oposición no existe oportunidad alguna de competir en el 2024, mejor que de una vez le den la presidencia a quien sea que designe AMLO, el problema es que si no competimos en el 2024, quizá ya no exista la oportunidad de competir nunca.

