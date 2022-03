Sociedad convulsionada

audima

Aquí no pasa nada; mejor dicho, pasan tantas cosas juntas al mismo tiempo que es mejor decir que no pasa nada.

Jaime Sabines

En una etapa histórica en la que el mundo se encuentra convulsionado, pasan tantas cosas juntas en una semana en nuestro país, que decidir hablar de un solo tema me parece restarle importancia a todos los demás, sin embargo, considero que existe una forma de analizarlos todos juntos a la luz de un problema que los une y una posible solución que nos beneficie.

Primero, el desborde de pasiones en un estadio de futbol, un lugar que debe estar destinado al deporte, a la sana convivencia y al ambiente familiar, se vio manchado por la tragedia y mostró el rostro más crudo y ruin de nuestra realidad, no es posible asimilar lo sucedido y brindar una explicación lógica a todas las interrogantes.

Esta misma semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, fecha que es aprovechada por el movimiento feminista para hacer visible su lucha y las injusticias que vive su género, la exigencia del reconocimiento de derechos, de vivir en una sociedad más justa, libre de violencia, donde se respete la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres forma parte de la agenda feminista. En lo personal, como hombre, solo me gustaría señalar que nuestro deber es callar, escuchar y hacer un ejercicio de introspección para derrumbar el concepto que tenemos de hombría y cambiarlo para uno que será más positivo, tanto para ellas como para nosotros.

En el marco de esta conmemoración, se aprueba en Sinaloa la despenalización del delito de aborto antes de las 13 semana de gestación y la posibilidad del cambio de género para quien desee hacerlo, incluidos menores, medida que aplaudo, pues el reconocimiento de derechos no debe estar sujeto a discusión por parte del Estado, sino todo lo contrario, es deber respetarlos y garantizarlos, nada ni nadie puede ni debe decidir sobre la voluntad o el cuerpo de otra persona, punto. Lamentable en ese sentido que ciertos grupos contrarios tomen una postura radical en un espacio y momento que se necesita una sociedad unida y solidaria. Este, por cierto, es un logro 100 por ciento impulsado por el movimiento feminista, a ellas, a su lucha y a su esfuerzo es a quien se debe, y a nadie más.

Imposible ignorar la constante decepción que sigue siendo la esperanza que generó alguna vez la 4T. El fiscal general de la República, Gertz Manero, es evidenciado en un flagrante conflicto de intereses con ministros de la Suprema Corte, lo cual incluso es aceptado por este en una entrevista pública mientras el presidente hace mutis, no hay consecuencias, no se respeta el Estado de derecho. Por otro lado, el Parlamento Europeo hace un pronunciamiento ante el incontenible clima de violencia que vive la prensa en México, al cual el gobierno responde con una inexplicable carta que parece que salió de las vísceras y no de la cabeza. No cabe duda que hoy se gobierna desde el rencor, el resentimiento, la desorganización y el desprecio por las leyes.

En una semana pasa de todo en México, todo junto, mujeres salen a reclamar sus derechos, mientras otras son asesinadas en su propia casa por sus esposos; se conquistan logros importantes en el reconocimiento de derechos, y grupos religiosos excluyen de su comunidad a quienes los apoyan; una cancha de futbol se ve manchada por la sangre y muestra el lado más horrible, pero también el más solidario de nuestra especie; la retórica del régimen que nos gobierna nos divide en buenos y malos, en chairos y fifís, en conservadores y liberales; pasa de todo, nos arrolla un tren que se llama debilitamiento del tejido social, no estamos unidos como comunidad, no hay fraternidad, apoyo, compañerismo, ni siquiera respeto por quien está al lado nuestro. La respuesta siempre, como lo señalo cada que se me brinda oportunidad y no me cansaré de repetirlo: ciudadanía y educación.