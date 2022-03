Volar en primera clase o andar en burro

audima

Hay dos clases de políticos: Los que usan la lengua para disimular sus pensamientos, y los que la usan para disimular su falta de pensamientos.- Jan Gressoff

No hay mejor forma de retratar a la 4T que con el ejemplo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Desde hace más de dos décadas la capacidad aeroportuaria de la capital del país se encuentra colapsada, diversos estudios y análisis que iniciaron en 1990 llegaron a la conclusión que el lugar más idóneo para construirlo era en la zona donde alguna vez se ubicó el lago de Texcoco y en 2014 se anunció por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto un proyecto ambicioso para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El proyecto era tan ambicioso como espectacular, solo el 10 % de la inversión sería pública y se pagaría con los ingresos del TUA (impuestos aeroportuarios), pondría a México como punto central para vuelos internacionales que conectarían a Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y Europa, sería sustentable y contemplaba el rescate de zonas ecológicas de los alrededores, tendría un sistema de captación de aguas pluviales para su reciclaje, estaba destinado a ser al momento de su inauguración uno de los más grandes y bellos del mundo y generaría derrama económica, empleo en una de las zona ampliamente marginada e inversión importante para el centro de nuestro país.

En fin, todo lo que podemos hablar del NAICM queda en mera suspicacia, es la historia que no fue, desde su anuncio fue una bandera de batalla que adoptó Andrés Manuel López Obrador para golpear al gobierno peñista, la calificó como una obra “faraónica, costosísima, antiecológica, técnicamente inviable y que olía a corrupción” y la primera acción de su incipiente gobierno (aún siquiera sin tomar protesta) fue organizar una consulta popular, que no reunió los requisitos de ley, ni fue organizada por los organismos encargados de hacerlo, para que el pueblo manifestara su decisión sobre continuar con las obras del NAICM: el resultado se derivó en la cancelación de dicho proyecto con una participación menor al 1 % del padrón electoral y con ello se fue una oportunidad de México de atraer recursos, trabajo para los mexicanos y ponerse al tú por tú con las naciones avanzadas, a través de una consulta patito, unos poquitos decidieron que México no merecía volar en primera clase.

Lo peor vino con la receta para resolver el problema, ya que nos salió más cara que 4 caldos, los costos por cancelación del NAICM, que presentaba avances en la construcción por encima del 50%, se calcula que se terminarán de pagar en 2047, es decir, nuestro brillante gobierno endeudó a las próximas generaciones por una obra que no se realizó.

Y para terminar de pasar el trago amargo, el gobierno nos dio a cambio la posibilidad de transportarnos en burro, pues la alternativa al problema de congestión aeroportuaria en el país, fue la habilitación de la base aérea de Santa Lucia para convertirla en el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), construcción que tiene señalamientos por su inviabilidad desde cualquier punto por donde se intente analizar: resulta sumamente complicado llegar al Aeropuerto desde la Ciudad de México, expertos internacionales en aeronáutica desestiman la posibilidad de operar simultáneamente con los otros aeropuertos de la zona (Toluca y CDMX), los costos de construcción se elevaron considerablemente, su administración se asignó a una empresa privada (están construyendo un aeropuerto con nuestros impuestos para que las ganancias queden en una empresa privada) y el cuestionamiento de que su construcción y operación quede en manos del ejército, cuestión sólo vista en Cuba.

En fin, todo el enredo de los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía pintan de cuerpo entero al gobierno de MORENA, el desprecio por la ley, por lo moderno, por lo visionario, señalar y acusar sin pruebas, sin compromisos, tirar el dinero en gastos inútiles (el costo de la cancelación del NAICM alcanza para 4 aeropuertos de Santa Lucía), la manía de militarizar todo, no asumir responsabilidades, no gobernar desde la ciencia, los datos, la planeación. El culto a lo chafa, así es el gobierno de la 4T, preferir andar en burro que volar en primera clase, aunque nos cueste más, para que la gente aplauda, aunque no sepan que ellos están pagando el show.

Acuérdese de mí que en 10 o 15 años el aeropuerto Felipe Ángeles ya no operará y el Gobierno federal estará buscando donde construir un nuevo aeropuerto para resolver el problema de tráfico aéreo que ya va para tres décadas. Al tiempo.