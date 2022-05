El alcalde que no quiso ser político

audima

“No designemos amigos, hagamos amigos a los designados”:

José Francisco Ruiz Massieu



Andrés Manuel López Obrador viene a Sinaloa y en medio de un clima de inseguridad y de la falta de apoyos del Gobierno federal, los reflectores se los lleva un enfrentamiento entre el gobernador y el alcalde de la capital, y los desaires del presidente a este último.



Si el tema es meramente jurídico, es legítimo que resuelva por la vía constitucional que se está ventilando, si existe una falta grave a la Constitución por parte de la autoridad y se logra acreditar, es necesario hacer valer los mecanismos para la protección de la Constitución; sin embargo, si el tema es político es de llamar la atención la falta de astucia y habilidad mostrada por el alcalde de Culiacán, quien es un conocedor del tema legal y experimentado en el tema político, pues logró la reelección.



No supo identificar el alcalde Estrada los tiempos políticos, no entendió que el cambio en la administración implicaba, además, un cambio en los usos, costumbres y formas de ejercer el poder y no es que uno u otro esté mal, pero esta parálisis y este conflicto afectan a la ciudad más importante de nuestro estado, al centro y corazón político, económico y poblacional de nuestra entidad, el tiempo perdido en la solución de este enfrentamiento congela programas, obras, avances y progreso para Culiacán y por consecuencia a Sinaloa.



Simplemente, hoy mismo, en la visita de nuestro presidente, se pudieron posicionar al centro de la discusión y de la opinión pública temas importantes que afectan a Sinaloa como una ola desatada de violencia, o la reducción de apoyos y presupuesto para el estado, el reclamo de los desplazados víctimas de la violencia, las quejas de las madres de desaparecidos, tantos y tantos temas, se desaprovechó debido a este distractor en el que no parece ganar nadie y donde resulta el mayor perdedor la sociedad misma.



Seguramente los fantasmas invaden la cabeza de Estrada, su propia imprudencia lo llevó al hoyo en el que hoy se encuentra, si el tema fue legal, el mismo lo originó y si el tema es político el no tuvo la destreza de sortearlo, al fin, cuando se depone un ejecutivo, ya sea por causa justificada o no, quien termina pagando los platos rotos como anteriormente lo dije, es la sociedad, es por ello que este juego de la política le fascina tanto a los políticos, que se gaste lo que se tenga que gastar en el circo que organizan, total ellos no pagan las entradas.