Jóvenes aportando a la política.

Jóvenes haced política, porque si no la hacéis se hará igual y posiblemente en vuestra contra.

José Ortega y Gasset

Llenos de ideales y anhelos, he visto y compartido con muchísimos jóvenes interesados en participar en la vida política de nuestro país, personas que se han preparado con el objetivo de formar parte del servicio público, ciudadanos que eligieron como forma de vida y de sustento el de ejercer el oficio político.

Curioso pues es un oficio que no corresponde a méritos, experiencia, tiempos o preparación, es un ambiente difícil, ríspido, cruel, desgastante, sin estabilidad, donde es muy difícil acceder a posiciones y muchas veces ingrato, sin embargo, he coincidido con muchísimos jóvenes que desde que entraron a la edad adulta, han encaminado todos sus esfuerzos en ser partícipes de la vida pública.



No deja de extrañarme porque hoy en día, el servicio público ejercido en forma honesta, no garantiza (salvo determinadas posiciones) un crecimiento económico, ni siquiera un trabajo estable y duradero, mucho menos un reto intelectual o de desarrollo profesional, y a pesar que durante toda mi vida fue mi pasión, no logro escudriñar, las razones del porqué tantos y tantos jóvenes se encuentran tan interesados en ser políticos.



Devastador me parece cuando encuentro que es un común denominador en muchos de ellos, que creen que la fórmula para escalar en las posiciones políticas es la de estar cerca y congraciarse con el grupo y los personajes en el poder, por encima de la preparación intelectual o el acercamiento a la sociedad o la representación de las causas y retos que más requieren de nuestra atención o esfuerzo.



Triste porque un joven que desde que se gradúa, al incorporarse al servicio público y al tener este tan poco que ofrecer al crecimiento intelectual y profesional, dejan de conocer e identificar avances y desarrollos que mucho podrían aportar al quehacer gubernamental, triste, porque los ideales que los acercaron a este oficio, serán cada vez más difíciles de cumplir, en la medida en la que se adentran a un sistema que fortalece y prevalece el status quo, del que ahora forman parte.



Triste porque desde dentro de la burocracia, más difícil será identificar los errores que provocan que nuestros gobiernos sean tan deficientes, triste porque desde ese lugar difícilmente explorarán los límites del pensamiento y del conocimiento, para adquirir nuevas habilidades y herramientas, que los ayudarán no solo a ser mejores personas, sino también mejores servidores públicos.



Si todos esos jóvenes que un día añoramos construir un cambio para nuestro país, nos diéramos cuenta, que quizá en la iniciativa privada, en el camino del emprendimiento, en el espacio del crecimiento educacional e intelectual, podemos encontrar la ruta y desde aquí empujar el desarrollo de nuestra nación, nunca voltearíamos ni por asomo a formar parte de las filas de la burocracia.

No es darnos por vencidos, ni arrepentirme de los años en los que me incorporé al servicio público, me siento orgulloso de haber formado parte de equipos que vieron y trabajaron por un mejor Sinaloa, es solo que hay tantas y tantas personas desperdiciando su esfuerzo y talento, cuando podrían enfocar sus baterías en otros retos y proyectos que los cultiven, los hagan crecer y que, en forma directa e indirecta, también abonan al crecimiento de nuestro país.



