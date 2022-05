Así no te debiste ir Luis Enrique

audima

Difícil hacer un análisis o comentario objetivo cuando te invaden el coraje, la frustración, la tristeza y la impotencia ante un hecho tan atroz, en pasadas semanas, en tres oportunidades seguidas, hablé del creciente clima de violencia que se vive en nuestro país contra el periodismo; el riesgo y la amenaza contra la libertad de expresión, no afecta solo a quienes ejercen este oficio, nos afectan a todos como sociedad.

Tristemente, a partir de ayer, Luis Enrique Ramírez Ramos, colega colaborador de El Debate, forma parte de la estadística de periodistas asesinados este sexenio, Luis Enrique, además de mi compañero, fue mi amigo, mentor e impulsor en mi incursión sobre opinión política, de no haber sido por él, no tendría la oportunidad de estar hoy escribiendo para ustedes, hace años me abrió las puertas en su portal de Fuentes Fidedignas y recientemente, me dio el espaldarazo para formar parte del equipo de El Debate.

No voy a caer en el error que se suele caer y llenar de elogios a una persona cuando muere, Luis Enrique era un hombre normal, con múltiples defectos y virtudes, pero sobre todo era un tipo noble, gentil, educado, con un gran sentido del humor y su único objetivo era manifestar su verdad.

Los golpes y heridas que le arrebataron la vida a Luis Enrique corresponden a todos, al Presidente que se mantiene ajeno al tema y que trata de eludir su responsabilidad, donde su indolencia se convierte en complicidad, al Estado y las medidas de protección que no brindan los recursos y elementos suficientes para cuidar a quien tienen la obligación de hacerlo, a la sociedad que se ha mantenido indiferente al tema y ha decidido voltear hacia otro lado, ha permitido la normalización de este caos en el que se nos mantiene rehenes de la violencia y por supuesto a los criminales que perpetraron esta atrocidad, que se creen con el derecho suficiente para decidir sobre la vida de las personas de acuerdo a sus conceptos retorcidos de poder o de justicia.

El grito de justicia nunca será suficiente, aun cuando caigan y la paguen los responsables, no hay nada que se pueda hacer para reparar un hecho así, una familia que permanecerá incompleta y las páginas de un periódico que siempre estarán vacías. La memoria de Luis Enrique no podrá ser lo suficientemente honrada, no si callamos hoy, no si dejamos de exigir justicia, para él y para todas las personas que sufren y sufrimos por culpa de la violencia.

Dejar de exigir por él, es dejar de luchar por nosotros, por nuestra sociedad, por nuestra familia y por todos los ciudadanos libres que tienen el derecho de manifestar sus ideas por más diferentes o incómodas que parezcan.

En paz descanses amigo Luis Enrique, ojalá en el otro plano encuentres tranquilidad, risas eternas y muchas historias que puedas contar por allá, acá te seguiremos recordando, no por tus méritos o por la forma en que te fuiste, sino por tu calidad humana.

En memoria: Con mucho cariño dedico la presente columna a mi amigo y compañero Luis Enrique Ramírez, así como a Agripina Valle Pérez, quien dedicó toda su vida a cuidar de mí y mi familia y que espero estén ya descansando junto a nuestro Dios.