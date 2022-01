¿Deben ganar bien los servidores públicos?

audima

Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública.- Thomas Jefferson

Existe actualmente una oportunidad importante para discutir un tema trascendental en la vida pública de nuestra entidad y nuestro país. En días recientes se generó una mucha polémica derivada de que los regidores del municipio de Guasave se aprobaron un aumento al salario y a los gastos de la síndica procuradora de casi 62 %, polémica que ahora nos permite dialogar sobre la justicia en las percepciones de los representantes, funcionarios y trabajadores al servicio del aparato burocrático.

Existe la percepción generalizada que un servidor público goza de jugosos salarios, así como de numerosas prestaciones y que por el contrario exigen pocas obligaciones y compromiso, percepción que se encuentra nublada, ya que no tenemos el panorama completo de lo que implica el servicio público, lo demandante que son ciertas áreas y la injusticia que priva al existir discrecionalidad por parte de los altos mandos para designar los puestos y por ende los salarios y percepciones. En un escenario ideal a estas alturas convendría contar con una regulación (servicio profesional de carrera) que permita identificar los perfiles idóneos para ocupar ciertos puestos de acuerdo a experiencia, conocimiento técnico, preparación e incluso antigüedad y que además identifique áreas con funciones duplicadas, que sean inoperantes o que estén desaprovechadas, es decir, no desperdiciar sueldos en funcionarios que hagan el mismo trabajo que hacen otros o que simplemente no trabajan. Es urgente buscar la forma de eficientar el gasto dirigido al recurso humano, de tal manera que permita mejorar las prestaciones y condiciones de los trabajadores al servicio burocrático.

Existen áreas muy especializadas y que exigen una dinámica de trabajo muy demandante que no son justamente remuneradas, para aspirar a tener un servicio público de alto nivel necesitamos a los mejores y más preparados profesionales, pero para lograr convencerlos y motivarlos es necesario que perciban salarios acorde a sus tareas y desempeños, y sobre todo, que exista una regulación que no haga tan abismal la diferencia entre las percepciones entre un puesto de nivel bajo, medio, alto o superior, ya que por lo general, quienes están en la cúspide de los organigramas, son quienes cuentan con salarios altos y con prestaciones que facilitan el trabajo. Considero aquí importantísimo mencionar que en la medida en la que encontremos trabajadores que estén satisfechos con lo que reciben, que estén motivados porque trabajan dentro de un sistema que reconoce el mérito, la carrera, la preparación y la antigüedad, que tengan acceso equitativo a los recursos para cumplir su trabajo, brindándole y dotándole de las herramientas necesarias para desempeñar con seguridad sus cargos, seguramente habrá de permear en las prácticas corruptas y deshonestas.

Cierto es que quien aspira y acepta ser funcionario público debe tener en su entraña un sentimiento de compromiso con su comunidad, con su patria y con su sociedad, sin embargo, si deben existir elementos y alicientes que generen y siembren la inquietud en mejorar, ser profesional y hacer lo mejor posible su trabajo. Si Sinaloa quiere dar el salto a la modernidad, si aspira a tener los mejores economistas, abogados, ingenieros, doctores y profesionales trabajando al servicio de la sociedad, si queremos gente comprometida, trabajadora y honesta, es urgente y necesario que se brinde la certeza de estar bajo unas condiciones laborales que sean justas, equitativas, y que reconozcan, premien y retribuyan el desempeño de sus trabajadores.

Ojo, la puerca tuerce el rabo cuando la sociedad encuentra todo lo contrario, funcionarios flojos, irresponsables, con una deficiente atención al ciudadano y poco preparados, de sobra está mencionar que dichos perfiles ya no deben encontrar cabida en el sistema público, pero aunque hablar de esto sea políticamente inaceptable para algunos protagonistas de la vida pública es urgente, justo y necesario mejorar los salarios de los trabajadores en el servicio público de todos los niveles, para así tener a los mejores perfiles dentro de nuestro Gobierno.