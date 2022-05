El desprecio por el conocimiento técnico

audima

“Esta mezcla combustible de ignorancia y poder, tarde o temprano, va a terminar explotando en nuestra cara” – Carl Sagan

Nuestra experiencia indica que cuando tenemos un problema y este se torna grave y queremos resolverlo, necesitamos ir con un especialista; es por ello que cuando enfermamos vamos con un doctor y si en el diagnóstico se revela que es una enfermedad de la piel, entonces vamos con un dermatólogo y si los análisis arrojan por ejemplo un cáncer terminamos consultando un oncólogo, esa es la lógica, para encontrar soluciones acudimos con quien tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para brindarlas.

El problema es que cuando se trata de administración pública las decisiones se mezclan con política y lo que se mezcla con política no se corrige ni por lógica, ni por analogía de razón, sin embargo, todas las decisiones que se toman desde la esfera pública van a necesariamente afectar e influir en miles o millones de personas, por lo tanto, deben obligadamente ir acompañadas de un asesoramiento en expertos en el tema, así entonces, cuando se trata de una obra pública se deben consultar ingenieros, cuando se trate de temas de salud a la comunidad médica y científica, cuando se va a afectar la política económica tenemos que escuchar la opinión de los economistas y así sucesivamente con prácticamente todas las áreas que comprenden el complicado entramado que conforma el poder público.

Y aunque en la política, como en la vida, no existen decisiones 100% correctas o adecuadas, no se alcanza a explicar el desprecio mayúsculo que hace el presidente López Obrador y el grupo en el poder a todo lo que tenga que ver con conocimiento técnico, científico o especializado, llegaron al poder abrazados de la bandera de resolver dos principales problemas en México: la corrupción y la inseguridad y en los dos estamos peor que nunca, y ante la imposibilidad de resolver estos, empezaron a generar problemas donde no existían o empeorar los que más o menos registraban alguna mejoría.

Con MORENA en el poder se manejó desastrosamente una pandemia con consecuencias catastróficas que costaron vidas humanas y se perdió el patrimonio de miles de familias mexicanas, se originaron problemas de desabasto en energía eléctrica y combustibles, se ocasionaron conflictos diplomáticos con otras naciones, se formó una crisis en salud y atención médica que deja desamparadas a millones de personas, se desincentivó la creación de empresas, se perdieron empleos, se ahuyentó la inversión privada y extranjera, se frenó la obra pública y hasta se ocasionó una crisis de tráfico aéreo en la capital del país por decir algo de lo mucho que hemos padecido en este sexenio, vaya, se ha generado un problema en cada espacio en el que han querido poner una solución.

El principal motivo es el desprecio por el conocimiento especializado, los anhelos del presidente creen que los problemas de México se resuelven por decisión presidencial, como si un decreto fuera a borrar la pobreza, como si una ley fuera a borrar la ignorancia y como si un capricho se tradujera en respuestas y soluciones, la experiencia nos dice que no es así, los años que estuvimos gobernados por el autoritarismo nos mostraron que no es así, el problema es que un país se debe gobernar con un proyecto, con una ruta crítica, con un plan, con una estrategia, con un equipo de líderes, con asesoría de especialistas, con un sistema de leyes rígido y fuerte, con instituciones consolidadas, no con buenos deseos que ya nadie se cree, no con buenas intenciones que no se traducen en nada, no con caprichos que le cuestan al país retroceso.