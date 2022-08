Hasta hace unos años el concepto de ciudadanía bien informada era sinónimo de antipriismo, cuestión hasta cierto punto lógica, pues el gobierno en turno había fracasado en todas las expectativas que creó al volver al poder, no hubo canales democráticos, no hubo eficiencia al gobernar, no se redujo la violencia, no hubo un crecimiento económico que se reflejara en mejorar la calidad de vida de los gobernados y sobre todo afloraron los casos de corrupción, aunado a esto ¿cómo no estar en contra del partido que ideó e instauró un sistema de “gobierno” que continúa instaurado en nuestro país, que trasciende a todos los institutos políticos y que es el responsable del fracaso mexicano fomentando el clientelismo, la corrupción, la oligarquía, el nepotismo, la tranza y todas las prácticas antidemocráticas que mantienen al país en el retroceso?

Triste porque la presunta “información” de esa ciudadanía se restringió a encontrar un villano y no a generar canales institucionales consolidados, sin embargo, se mantenía presente en el activismo y la presión contra la clase política, lo suficiente para empujar los cambios y avances que se registraron como sociedad, triste porque ese sector que generalmente surge de la clase media (históricamente cuestionadora), dejó de involucrarse y prefirió seducirse y abrazar al populismo, que ojo, hoy se presenta en todas las fuerzas e instituciones políticas, tomando un papel pasivo y conformista ante la situación actual, el activismo y la participación están desde hace un tiempo en letargo.

Irónico porque para garantizar que la participación activa de la ciudadanía sea efectiva se requiere de un marco constitucional consolidado, respeto irrestricto a los derechos humanos, marcos jurídicos perfectamente establecidos y canales institucionales que lo fomenten y todas las acciones del régimen que nos gobierna han puesto como nunca en la historia moderna de nuestro país todo lo anterior y curioso porque el muro de contención que formaba la ciudadanía ha brillado por su ausencia, que si bien no ha sido lo fuerte que pudiera ser, ha sido lo suficientemente resistente para impulsar los avances democráticos de este país.

No me canso de repetirlo, mientras permanezca ausente y dormida la generación y la participación ciudadana, que en el conformismo cree que ya conquistó todas sus victorias, este país va continuar acercándose al precipicio.

A destacar: mucho me he quejado que los perfiles que nos representan carecen de sensibilidad, experiencia o preparación para ejercer el cargo que se les encomienda, pero hoy, quiero reconocer y aplaudir el esfuerzo que está haciendo la diputada Connie Zazueta con un programa dirigido a atender la salud emocional de las mujeres reclusas en el CECJUDE Culiacán, plausible porque toda la experiencia que adquirió Connie en el DIF Sinaloa, está puesta a la disposición de la ciudadanía con estas acciones que muestran empatía y voltean a ver un grupo olvidado y que requiere mucha atención de la sociedad. FELICIDADES