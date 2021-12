En tierra de ciegos, el tuerto es rey

“Cuántos ciegos serán necesarios para hacer una ceguera”. – José Saramago

Con una celebración que tuvo como marco un abarrotado zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó un mensaje a la nación donde mencionó lo que presume como logros de la Cuarta Transformación desde su arribo al poder.

Resulta irónico entender que en momentos en que la política en general se encuentra sumamente desacreditada, la figura del presidente emerge como un caso excepcional presentando cifras de alta popularidad y aceptación, muy a pesar de los pobres resultados al momento. Esto es en parte, derivado de que Andrés Manuel surge de un movimiento que duró más de 18 años en donde se posicionó una discursiva y se consolidó a él mismo como la figura central de la oposición y por otra, al hartazgo de la gente como reacción a Gobiernos mediocres que no supieron responder a las necesidades de la población y que por el contrario, se enfocaron en fortalecer monopolios económicos y de poder, alejándose así, de las necesidades de los gobernados. Es decir, el discurso de Andrés Manuel que supo ser activista de todo y cuya principal bandera fue la lucha contra la corrupción no hubiera sido igual de efectivo si no hubiera sido señalando los errores y carencias de pésimos gobernantes.

Fox, Calderón, Peña y ahora AMLO, el PRI, el PAN, el PRD y ahora Morena, ninguno ha sabido estar a la altura de las expectativas la población nación que clama por Gobiernos honestos que luchen y se esfuercen por las necesidades cada vez mayores de una ciudadanía trabajadora y honrada, todos han fracasado y seguirán fracasando en la medida en que omitan trabajar poniendo en el centro de la política a quien más importa: el ciudadano.

Es por eso que la oposición sigue fallando, no han sabido denunciar el abuso en el poder, no han podido documentar y explicar claramente los fracasos en el Gobierno y sobre todo en su agenda no han creado ni ofrecido una alternativa clara para el país y mucho menos se han puesto de acuerdo para identificar y empujar nuevos liderazgos; siguen perdidos y ensimismados en la derrota del 2018.

Es la misma razón por la que el Gobierno sigue fallando, siguen confundiendo popularidad con gobernabilidad, no han entendido que la gente votó por ellos como una alternativa, un cambio, un rompimiento del sistema y del status quo, no votaron para ver a gente diferente con las mismas mañas que los anteriores, pero sobre todo el voto no fue un permiso absoluto para destruir los avances, el Estado de Derecho, la democracia y el marco institucional que da rumbo y certeza a nuestro país, siguen emborrachados con la victoria del 2018.

Tres años de una elección que marcó el rumbo de nuestro país, justo la mitad de la administración, tiempo suficiente para enderezar lo que es necesario para corresponder al cariño, esperanza y expectativas que se depositó en el actual régimen. Hace tres años, la alternativa fue cambiar de los tradicionales partidos, si los resultados siguen sin llegar, espero que en el futuro, no nos encontremos entonces con un desencanto por la democracia, porque ahí si ¿qué alternativa nos quedaría?