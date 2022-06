Gobiernos de prehistoria

No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin

En un mundo que evoluciona en forma atropellada, donde se exige que el desarrollo profesional sea dinámico y actualizado, nuestro país se estaciona en prácticas del siglo pasado, y justo cuando en nuestro país se encuentran importantes rezagos en todos los indicadores de los que es responsable Gobierno, cuando la realidad y los retos exigen de ingenio y transformación, cuando estamos perdiendo la carrera por la modernización el resto de los países de la región, México se encuentra dormido en una órbita que transmite señales todavía en blanco y negro.

Ante el tamaño de los desafíos el servicio público requiere algo más que buenas intenciones, requiere poner a trabajar a los mejores perfiles y a los más preparados, sin embargo, el servicio público no ofrece ni incorpora absolutamente nada que ayude al crecimiento del personal a su disposición, ni a eficientizar las tareas propias de sus obligaciones, la administración pública se ha escondido de la modernización, si pudiera, siguiera redactando oficios en maquina de escribir y usando el telegrama cuando algo fuera urgente, mientras la tecnología ofrece herramientas que permiten la inmediatez, certeza, comodidades, mediciones precisas, los gobiernos siguen manejando oficio con sellitos de recibido.

Por el lado de las necesidades de la población si nuestros gobiernos no crecen y evolucionan al ritmo de la realidad, ese estancamiento genera retroceso, mientras que por el lado de humano, a quienes deciden ejercer el oficio de servidores públicos, no se les ofrecen opciones de crecimiento en su paso por los gobiernos, el cual por naturaleza, es efímero, pues no ofrece certeza cuando las designaciones son discrecionales para los gobernantes en turno.

El diccionario define como anquilosado a aquello que se paraliza, que no evoluciona, que no se desarrolla, al diccionario bien le vendría una foto del gobierno mexicano para terminar de definir la palabra, en una sociedad cada vez más demandante, que se transforma, que exige, que se vuelve más heterogénea, que crece, que requiere, que necesita, donde se agotan los recursos y las facilidades, los gobiernos se estacionan en la mediocridad, en el pasado, en la involución. Queremos mejores resultados, pero aplicamos las mismas formulas de un pasado que ya nos llevó al precipicio y créanme, así los resultados si van a llegar muy pronto, pero serán catastróficos. ¿O acaso ustedes creen que Checo Pérez alguna vez hubiera ganado una carrera de fórmula 1 andando en burro?