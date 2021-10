Hablemos de ideas, tareas, proyectos

Las grandes mentes discuten ideas; las mentes promedio discuten acontecimientos; las mentes pequeñas discuten con la gente.

Eleanor Roosevelt

A menos del mes de que empiece una nueva Administración histórica en Sinaloa, que será por primera vez encabezada por un Gobierno de izquierda, se empieza a deshojar la margarita de quiénes serán los elementos centrales que habrán de acompañar a Rubén Rocha en su tarea de gobernar. Perfiles van y vienen de quienes formarán parte del gabinete y serán parte del equipo, muchos de ellos compañeros de batallas, otros de ellos activistas y luchadores sociales, algunos corresponden a profesionales de conocimiento técnico y gente con amplia experiencia en el servicio público y político.

Sin embargo, mas allá de los nombres, currículum y trayectoria de quienes habrán de ocupar dichos cargos, urge que se empiece un diálogo frontal con la ciudadanía respecto a los cambios estructurales y trascendentales en la forma de gobernar. Es decir, al ciudadano de a pie le urge saber cómo le va a hacer el nuevo Gobierno para: garantizar la seguridad y bajar los índices de violencia, cómo se habrá de detonar la inversión con base en el trabajo que ya se ha realizado;cómo se nos asegurará que la obra pública sea de calidad, duradera y, sobre todo, de impacto social; cómo se va a ampliar y mejorar la cobertura de salud, cómo habrán de garantizar el respeto a los derechos humanos de la población;cómo se van a atender los problemas de antaño, como el rezago social que viven las poblaciones vulnerables; cómo se va a transparentar el gasto y hacer más certero el rendimiento de cuentas; en resumen, cómo se va a cumplir la promesa que se enarbola por campaña de justicia social.

Haciendo un análisis crudo de la situación sinaloense, nos encontramos, hasta cierto punto, ante una contradicción política de la ciudadanía. Por una parte, el gobernador Quirino presenta cifras impactantes en cuanto a obra pública, inversión, desarrollo económico; fue un Gobierno ecuánime, sin grandes escándalos, y, además, presume desde hace años de altos niveles de popularidad y aceptación en el estado que gobierna. A pesar de ello, el partido al que representa el gobernador saliente fue apabullado en las recientes elecciones, Morena, el partido que habrá de gobernar a partir de noviembre próximo, arrasó con prácticamente todos los puestos de elección, desde el más alto (que fue la gubernatura), pasando por presidencias municipales, diputaciones locales y diputaciones federales (excepto Sinaloa municipio, donde ganó el PRI) y esto no puede interpretarse de otra forma más que el de un mensaje contundente por parte de la ciudadanía de la urgencia de un cambio en la forma de hacer las cosas. No quieren cambiar los nombres, no quieren cambiar solamente a las personas, exigen cambiar las maneras, quieren cambiar las instituciones, quieren cimbrar la forma de hacer política y gobernar en nuestro estado.

Ellos ya hicieron su tarea, se manifestaron a través del voto, lo hicieron de una forma tan categórica y rotunda, de tal manera que no quedara dudas de su voluntad. Esperemos, entonces, en lo subsecuente, que nos encontremos debatiendo ideas, tareas, proyectos, esfuerzos conjuntos de ciudadanía y Gobierno y dejemos de lado especulaciones y cuentos. El pueblo ha hablado, le toca a la clase política responder.