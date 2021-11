Hacia una nueva Fiscalía

(El papel del Ministerio Público), desde luego, es representar a la sociedad; dar un rostro humano a la justicia: aconsejar, orientar, hablar por los que no tienen voz, oponerse a las arbitrariedades. – Gerardo Laveaga.

La inminente elección de quién habrá de ser la o el nuevo fiscal en Sinaloa, va más allá de un simple nombramiento de un funcionario que habrá de desempeñar una tarea dentro del aparato gubernamental, pues se está seleccionando a quien será la autoridad jerárquica del Ministerio Público, quien, a su vez, se encarga de investigar los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales; es decir, es el representante de la sociedad ante el juez, siendo el órgano acusador e investigador cuando se cometen delitos en nuestro estado.

A pesar de que en el 2008 se aprobó una reforma que buscaba mejorar la forma de hacer justicia, modificando al Ministerio Público, una institución con más de 100 años de funcionamiento en nuestro país, y donde uno de sus ejes fundamentales era consolidar a la nueva Fiscalía como un órgano autónomo e independiente, de tal manera que no interfiriera voluntad política alguna en su funcionamiento, cualquiera que fuera el Gobierno en turno, siendo una de las características que el titular de esta área no podía ser removido de su cargo (salvo casos graves) en un periodo cierto de tiempo de acuerdo a la ley (7 años), este año, el anterior fiscal dejó el cargo sin explicar y fundamentar las causas de su renuncia, es decir, asumiendo que su desempeño no hubiera sido el óptimo y que reconociendo las deficiencias decidiera dar un paso al costado, no hubo un ejercicio de rendición de cuentas frente a la sociedad que explicara con datos e indicadores si dicha reforma y los consecuentes cambios estructurales habían sido en beneficio o perjuicio de la sociedad. Por tanto, de no existir este ejercicio, no tenemos un parámetro para medir el trabajo que vendrá, no sabemos cómo estaba la procuración de justicia hace 5 años, no sabemos cómo está ahora, si retrocedimos o avanzamos y, en consecuencia, no sabremos si a la vuelta de 7 años estaremos mejor, así que estamos a ciegas de conocer efectivamente si todos esos esfuerzos y transformaciones que se hicieron en torno a la institución habrán, en algún momento, de acercarse a conseguir el fin para el cual fueron creadas.

Cierto es que ahora nuestros representantes parecen más abocados en discutir la idoneidad de perfiles y trayectorias que en encontrar alternativas para dotar a la institución de un marco normativo y de certeza orgánica para mejorar su funcionamiento. Estamos dando un segundo paso hacia adelante sin haber puesto el primero, es decir, no se está haciendo una correcta evaluación y diagnóstico para plantear, entonces, una solución que sí sea efectiva.

Así vamos, como en todo en la historia política en Sinaloa, dando pasos a ciegas que no llevan a ningún lado, avanzamos y nos movemos para quedar exactamente en el mismo lugar, pero en el camino nos encargamos de hacer la mayor algarabía y despilfarro posible. Mientras tanto, en nuestro estado, es un verdadero suplicio presentar una denuncia y recibir una atención integral en las agencias del Ministerio Público, ni se diga la tarea de obtener justicia, y mientras allá los políticos montan un teatro y se esfuerzan en justificar violaciones a la ley y en argumentar lo injustificable, aquí entre la ciudadanía sigue existiendo una deuda impresionante con la sociedad, con las mujeres violentadas, con las madres de personas desaparecidas, con los familiares de personas que perdieron la vida y con todos aquellos que se vieron vulnerados en lo más sagrado que podemos tener para nuestra dignidad humana: nuestra seguridad.